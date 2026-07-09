Никаких компромиссов с незаконными постройками: работы по сносу на основании решений суда продолжаются

Районными (городскими) отделами Управления Бюро принудительного исполнения по Джизакской области проводятся исполнительные действия по документам о сносе незаконных построек в соответствии с требованиями законодательства.

На основании вступивших в законную силу решений суда самовольно возведенные незаконные постройки сносятся в установленном порядке, а земельные участки приводятся в первоначальное состояние. Все исполнительные действия осуществляются в соответствии с требованиями действующего законодательства, на принципах открытости и прозрачности.

Бюро принудительного исполнения призывает граждан перед началом любых строительных работ оформлять соответствующие разрешения и документы, а также строго соблюдать требования законодательства.

Ведь незаконные постройки в будущем могут быть снесены, что повлечет за собой лишние финансовые расходы и правовую ответственность.