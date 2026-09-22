«Вылечим за 3 дня»: вынесено предупреждение по поводу обещаний в рекламе медицинских услуг
Комитет по развитию конкуренции и защите прав потребителей предупредил предпринимателей из-за участившихся случаев введения потребителей в заблуждение в рекламе медицинских услуг. Особое внимание уделяется рекламе, гарантирующей результат лечения или представляющей услугу как абсолютно безопасную.
Комитет отметил, что в последнее время в рекламе медицинских услуг встречаются следующие фразы:
«Избавим от болезни навсегда»;
«Абсолютно безопасно»;
«Вылечим за 3 дня»;
«Никаких побочных эффектов».
Важный аспект: гарантирование результата лечения или реклама медицинской услуги как «абсолютно безопасной» может противоречить законодательству. Комитет по конкуренции призвал предпринимателей привести рекламные материалы о медицинских услугах в соответствие с требованиями действующего законодательства.
Поскольку конкретное обещание или гарантия в рекламе могут сформировать у потребителя неверное представление о результате услуги.
При выборе медицинской услуги важно ориентироваться не на обещания в рекламе, такие как «быстро», «100 процентов», «абсолютно безопасно», а на достоверную информацию об услуге.
Комитет по конкуренции призвал предпринимателей отказаться от рекламы, которая может ввести потребителей в заблуждение.
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