«Вылечим за 3 дня»: вынесено предупреждение по поводу обещаний в рекламе медицинских услуг

·66·Общество
«Вылечим за 3 дня»: вынесено предупреждение по поводу обещаний в рекламе медицинских услуг

Комитет по развитию конкуренции и защите прав потребителей предупредил предпринимателей из-за участившихся случаев введения потребителей в заблуждение в рекламе медицинских услуг. Особое внимание уделяется рекламе, гарантирующей результат лечения или представляющей услугу как абсолютно безопасную.

Комитет отметил, что в последнее время в рекламе медицинских услуг встречаются следующие фразы:

«Избавим от болезни навсегда»;

«Абсолютно безопасно»;

«Вылечим за 3 дня»;

«Никаких побочных эффектов».

Важный аспект: гарантирование результата лечения или реклама медицинской услуги как «абсолютно безопасной» может противоречить законодательству. Комитет по конкуренции призвал предпринимателей привести рекламные материалы о медицинских услугах в соответствие с требованиями действующего законодательства.

Поскольку конкретное обещание или гарантия в рекламе могут сформировать у потребителя неверное представление о результате услуги.

При выборе медицинской услуги важно ориентироваться не на обещания в рекламе, такие как «быстро», «100 процентов», «абсолютно безопасно», а на достоверную информацию об услуге.

Комитет по конкуренции призвал предпринимателей отказаться от рекламы, которая может ввести потребителей в заблуждение.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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