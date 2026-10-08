Вынесен судебный приговор педагогу, который обманным путем зазвал несовершенную ученицу в спортзал и приставал к ней

·56·Общество
Вынесен судебный приговор педагогу, который обманным путем зазвал несовершенную ученицу в спортзал и приставал к ней

В Сурхандарьинской области вынесен судебный приговор педагогу одного из техникумов Джаркурганского района, совершившему сексуальное домогательство в отношении несовершеннолетней ученицы.

Сообщается, что 25 сентября 2026 года мастер производственного обучения техникума во время урока физики вывел несовершеннолетнюю ученицу из аудитории и в служебном кабинете совершил в отношении нее действия сексуального характера. Из-за сопротивления ученицы он не смог довести свой умысел до конца.

После этого педагог, представившись другим именем, позвонил ученице по телефону и вызвал ее в спортзал. Там он вновь повторил свои домогательства.

На судебном заседании педагог не признал свою вину и заявил, что разговаривал с ученицей исключительно на организационные темы. Однако его вина была доказана на основании собранных по делу доказательств и показаний потерпевшей.

По решению суда гражданин был признан виновным по части 1 статьи 41-1 Кодекса об административной ответственности, и ему назначено наказание в виде 5 суток административного ареста.

Сурхандарьинская областьДжаркурганский районтехникумдомогательство
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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