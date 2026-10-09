Началась проверка по факту обнаружения 50 тысяч долларов в кабинете председателя Бухарского суда

·80·Общество
Началась проверка по факту обнаружения 50 тысяч долларов в кабинете председателя Бухарского суда

Высший совет судей выступил с официальным заявлением по поводу сообщений об обнаружении 50 тысяч долларов в служебном кабинете председателя Бухарского городского суда.

Ранее в распространившихся в социальных сетях сообщениях говорилось, что 10 тысяч долларов из этой суммы были найдены в кармане находившегося в кабинете председателя суда адвоката, а остальные 40 тысяч долларов — в шкафу в кабинете.

Как сообщили в Высшем совете судей, по данному факту в отношении адвоката проводятся следственные действия. Действия же судьи изучаются Советом в рамках служебной проверки.

До настоящего времени в ходе следствия и служебной проверки не были выявлены доказательства, подтверждающие, что судья требовал или получал деньги от адвоката.

По информации Совета, денежные средства были изъяты в официальном порядке у адвоката, а также из открытой, находящейся на виду у всех средней части шкафа в прихожей служебного кабинета судьи.

В настоящее время следственные действия и служебная проверка продолжаются. Сообщается, что по их результатам будет предоставлена дополнительная информация.

Высший совет судей призвал граждан не распространять неподтвержденную информацию, соблюдать презумпцию невиновности и не делать поспешных выводов до завершения проверки.

БухараВысший совет судей50 тысяч долларовслужебный кабинет председателя суда
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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