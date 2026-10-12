Dream Park принесли извинения за действия в отношении уток

·53·Общество
Dream Park принесли извинения за действия в отношении уток

Администрация Dream Park прокомментировала ситуацию после того, как в социальных распространилось видео, на котором по уткам стреляют из рогатки. Представители парка заявили, что сотрудники не стремились причинить вред птицам, а ставили целью отучить диких уток контактировать с птицами, обитающими в парке.

Администрация сообщила, что в прошлом году к озеру парка прилетели дикие утки. После этого некоторые птицы, обитающие в парке, заболели и погибли. В заявлении отмечается, что после этого инцидента меры по защите птиц были усилены.

При этом представители парка не уточнили, какая именно болезнь распространилась среди птиц и как было установлено, что ее источником являлись именно дикие утки.

Администрация Dream Park подчеркнула, что у них не было намерения умышленно причинять вред птицам. Однако они признали, что действия на видео могли создать у общественности впечатление о жестоком обращении с птицами, и принесли извинения за возникшее недоразумение.

В парке заявили, что в подобных ситуациях впредь будут действовать более осторожно и вовремя разъяснять общественности причины своих действий.

Dream ParkДикие уткиПтицыАдминистрация паркаТашкент
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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