В Намангане разыскивают 23-летнего парня, унесенного течением

·115·Общество
В Намангане разыскивают 23-летнего парня, унесенного течением
Аудиоверсия

Сообщается, что в Папском районе Наманганской области 23-летний парень был унесен течением воды. Инцидент произошел 28 мая 2026 года в реке «Чодаксой», протекающей через территорию зоны отдыха.

Как стало известно, молодой человек приехал в зону отдыха вместе с родственниками и зашел в реку, чтобы искупаться. По неосторожности он утонул и не выплыл.

В настоящее время ведутся поисковые работы. К поискам привлечены спасатели районного отдела по чрезвычайным ситуациям.

По данному факту прокуратурой Папского района проводится доследственная проверка.

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Какие обвинения предъявлены узбекистанцам за участие в уличных гонках в США?Сегодня, 12:39Парень осужден за попытку похитить 17-летнюю девушку на «Дамасе»Сегодня, 11:56Ночная гонка, стоившая детям жизни: подробности ужасного ДТПСегодня, 11:36Блогер оштрафован за выезд на дорогу на детском электромобилеСегодня, 09:54Джахонгир Отаджонов продемонстрировал искусство доения коровы (видео)Сегодня, 08:33Запускается прямой автобусный рейс из Ташкента на Иссык-КульСегодня, 07:57
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Общество новости

Подтвердилось ли наличие крокодила в Большом Ферганском канале?
Огромное море, появившееся посреди пустыни в Узбекистане, удивляет всех
«Живой концерт» на стройплощадке: необычное шоу рабочих покорило интернет
В Кашкадарье родился «ребенок-богатырь»
Парень 2007 года рождения женился на своей соседке
В Самарканде водитель уснул за рулем и совершил страшное ДТП
Букет стоимостью 3200 долларов вызвал бурные обсуждения
Операция известного блогера в Казахстане закончилась трагедией