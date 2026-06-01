В Намангане разыскивают 23-летнего парня, унесенного течением
Аудиоверсия
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Сообщается, что в Папском районе Наманганской области 23-летний парень был унесен течением воды. Инцидент произошел 28 мая 2026 года в реке «Чодаксой», протекающей через территорию зоны отдыха.
Как стало известно, молодой человек приехал в зону отдыха вместе с родственниками и зашел в реку, чтобы искупаться. По неосторожности он утонул и не выплыл.
В настоящее время ведутся поисковые работы. К поискам привлечены спасатели районного отдела по чрезвычайным ситуациям.
По данному факту прокуратурой Папского района проводится доследственная проверка.
…