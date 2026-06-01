Микель Артета близок к подписанию нового контракта с Арсеналом

Микель Артета готов связать свое долгосрочное будущее с «Арсеналом» после победы в Английской Премьер-лиге. Несмотря на то, что клуб из Северного Лондона уступил «Пари Сен-Жермен» в серии пенальти в финале Лиги чемпионов, руководство намерено продолжить сотрудничество с испанским специалистом. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Руководство «Арсенала» хочет достойно вознаградить Артету за то, что он принес клубу первый чемпионский титул с 2004 года. Боссы «Эмирейтс Стэдиум» считают тренера фундаментом своего проекта и хотят положить конец любым неопределенностям относительно его будущего до начала летнего перерыва.

По информации известного журналиста Фабрицио Романо, переговоры между сторонами уже начались. Запланированы встречи на высоком уровне со спортивным директором клуба Андреа Бертой и владельцами. Цель — оформить все документы до начала нового сезона и сосредоточиться на трансферной кампании, бюджет которой, как ожидается, составит до 300 миллионов фунтов стерлингов.

Хотя в прошлом интерес к нему проявляли такие гранды, как «Реал Мадрид», Микель Артета не намерен покидать проект, который он построил. Он выразил полное удовлетворение тесными отношениями с руководством клуба и доверием, которое ему оказывают.