Объявлен окончательный состав сборной Эквадора на чемпионат мира

Сборная Эквадора, одна из самых интенсивных и непредсказуемых команд Южной Америки, официально представила свою заявку на чемпионат мира 2026 года, который с нетерпением ждут все футбольные болельщики. Согласно сообщению пресс-службы команды, главный тренер Себастьян Беккасесе включил в состав 26 лучших мастеров кожаного мяча, которые будут защищать честь страны на предстоящем историческом турнире.

В этом году состав выделяется своей звездной и надежной линией обороны. Не уходите с нашей страницы, мы подробно расскажем вам о талантах, недавно встречавшихся на зеленых полях Европы, о звезде команды из английского гранда и о деталях очень интересной группы, в которую попал Эквадор!

Финалисты Лиги чемпионов теперь в одном строю!

Самая примечательная и интересная деталь заявки этого года заключается в том, что в ней собрались два известных защитника, недавно ведших ожесточенную борьбу друг против друга в финале самого престижного турнира Европы — Лиги чемпионов УЕФА. Речь идет о представителе французского «ПСЖ» Вильян Пачо а также о столпе лондонского «Арсенала» Пьеро Инкапье о которых идет речь.

Напомним, что в том финальном матче был зафиксирован счет 1:1, а в серии пенальти сильнее оказались парижане. Теперь эти два мастеровитых и мощных защитника будут действовать как единое целое ради успеха сборной Эквадора. Также ожидается, что в полузащите звездой лондонского «Челси» Мойсес Кайседо станет настоящим сердцем и движущей силой команды.

Квартет, в который попала сборная Эквадора: По результатам жеребьевки сборная Эквадора на предстоящем мундиале попала в группу «E». За путевку в следующий этап они будут бороться с мощным представителем Африки Кот-д'Ивуаром, который может стать «темной лошадкой» турнира, Кюрасао а также гордой Германией , считающейся грандом мирового футбола.

Полная и официальная заявка сборной Эквадора на ЧМ-2026

С полным составом команды, которая отправляется на поля США, Канады и Мексики в стремлении завоевать титул чемпиона мира, вы можете подробно ознакомиться в следующей специальной таблице:

Амплуа Игроки и их клубы Вратари Эрнан Галиндес («Уракан»), Мойсес Рамирес («Кифисия»), Гонсало Валье («ЛДУ Кито»). Защитники Вильян Пачо («ПСЖ»), Пьеро Инкапье («Арсенал»), Хоэль Ордоньес («Брюгге»), Феликс Торрес («Интернасьонал»), Первис Эступиньян («Милан»), Яймар Медина («Генк»), Анхело Пресьядо («Атлетико Минейро»), Джексон Поросо («Тихуана»). Полузащитники Алан Минда («Атлетико Минейро»), Мойсес Кайседо («Челси»), Хорди Альсивар («Индепендьенте»), Дениль Кастильо («Мидтьюлланн»), Джон Йебоа («Венеция»), Алан Франко («Атлетико Минейро»), Педро Вите («Пумас»), Кендри Паэс («Ривер Плейт»), Нильсон Ангуло («Сандерленд»), Гонсало Плата («Фламенго»). Нападающие Кевин Родригес («Юнион Сент-Жилуаз»), Энтони Валенсия («Антверпен»), Эннер Валенсия («Пачука»), Хорди Кайседо («Уракан»), Джереми Аревало («Штутгарт»).

Наличие в составе атакующего трио во главе с опытным бомбардиром Эннером Валенсией и большое количество закаленных в Европе игроков позволяют Эквадору оказать серьезное сопротивление любому сопернику.

Мы же от всей души желаем этой боевой команде и всем участникам удачи на этом великом футбольном празднике. Следите за самыми горячими, захватывающими и приятными новостями футбольного мира вместе с нами, дорогие болельщики! Не уходите с нашей страницы!