Деклан Райс пообещал болельщикам «Арсенала» новые победы

·52·Спорт
Деклан Райс пообещал болельщикам «Арсенала» новые победы
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Команда «Арсенал» отпраздновала завоевание титула Английской Премьер-лиги сезона 2025-26 историческим парадом на открытом автобусе. Несмотря на поражение клуба в финале Лиги чемпионов, полузащитник Деклан Райс на праздничном мероприятии уверенно высказался о будущих больших успехах. Об этом сообщает Goal.com сообщает об этом.

Во время 5,6-мильного маршрута по улицам Лондона команду возглавил капитан Мартин Эдегор на автобусе с надписью «Champions 25-26». «Арсенал» был близок к тому, чтобы впервые в своей истории завоевать кубок Лиги чемпионов, однако в финале в Будапеште уступил «ПСЖ» в серии пенальти. Несмотря на то, что Кай Хаверц открыл счет, Усман Дембеле восстановил равновесие, а в серии пенальти Эберечи Эзе и Габриэл допустили ошибки.

Во время праздника Деклан Райс взял микрофон, спел перед болельщиками и рассказал о планах команды на будущее. «Я люблю эту команду и тренера. Дарить людям радость — это невероятное чувство. Но в следующем году мы вернемся за большим. Вы услышали это от меня первыми», — сказал игрок сборной Англии.

Также 19-летний Майлз Льюис-Скелли, вышедший в стартовом составе в финале Лиги чемпионов, не скрывал своего волнения. Он подчеркнул, что под руководством Микеля Артеты начинается новая эра и успехи этого сезона — только начало. Юный талант отметил, что сплоченность команды и доверие тренера станут фундаментом для будущих побед.

АрсеналДеклан РайсПремьер-лигаЛига чемпионовФутбол
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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