Перейдет ли Флориан Вирц в Челси? Фабрицио Романо прояснил громкие слухи

Слухи о воссоединении полузащитника Ливерпуля Флориана Вирца с бывшим наставником Хаби Алонсо в составе Челси вызвали большой резонанс в футбольном мире. Несмотря на то, что игрок сборной Германии, перешедший из Бундеслиги за рекордную сумму, не показал ожидаемой игры в своем дебютном сезоне за Ливерпуль, он по-прежнему остается в поле зрения гигантов Английской Премьер-лиги. Об этом сообщает Goal.com .

Известный инсайдер Фабрицио Романо прояснил ситуацию на своем YouTube-канале. Согласно распространившимся сообщениям, главный тренер Челси Хаби Алонсо хотел видеть в своей команде 23-летнего плеймейкера, с которым они вместе добились успеха в Байере из Леверкузена. Однако Романо подчеркнул, что на данный момент между представителями Стэмфорд Бридж и Ливерпулем не ведется никаких официальных переговоров.

Несмотря на разговоры о том, что Ливерпуль готов продать своего 7-го номера за 116 миллионов фунтов стерлингов, руководство клуба продолжает доверять футболисту. Романо добавил: «Флориан Вирц не покинет Ливерпуль этим летом. У него отличные отношения с Хаби Алонсо, но официальных контактов пока нет. Челси в данный момент ищет игроков другого типа».

В прошлом сезоне Вирц провел 49 матчей за мерсисайдцев, записав на свой счет 7 голов и 10 результативных передач. Хотя он испытывал некоторые трудности с адаптацией к физическим требованиям английского футбола, руководство на Энфилде верит, что после полноценных тренировочных сборов он вернется к своей лучшей форме, которую демонстрировал в Германии.

Ожидается, что под руководством нового главного тренера Андони Ираолы Ливерпуль будет играть в более агрессивный и интенсивный футбол. Какую роль в этой системе займет Флориан Вирц и насколько его техническое мастерство впишется в новый стиль — один из главных вопросов предстоящего сезона.