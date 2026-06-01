Перейдет ли Флориан Вирц в Челси? Фабрицио Романо прояснил громкие слухи

·96·Спорт
Перейдет ли Флориан Вирц в Челси? Фабрицио Романо прояснил громкие слухи
Аудиоверсия

Слухи о воссоединении полузащитника Ливерпуля Флориана Вирца с бывшим наставником Хаби Алонсо в составе Челси вызвали большой резонанс в футбольном мире. Несмотря на то, что игрок сборной Германии, перешедший из Бундеслиги за рекордную сумму, не показал ожидаемой игры в своем дебютном сезоне за Ливерпуль, он по-прежнему остается в поле зрения гигантов Английской Премьер-лиги. Об этом сообщает Goal.com .

Известный инсайдер Фабрицио Романо прояснил ситуацию на своем YouTube-канале. Согласно распространившимся сообщениям, главный тренер Челси Хаби Алонсо хотел видеть в своей команде 23-летнего плеймейкера, с которым они вместе добились успеха в Байере из Леверкузена. Однако Романо подчеркнул, что на данный момент между представителями Стэмфорд Бридж и Ливерпулем не ведется никаких официальных переговоров.

Несмотря на разговоры о том, что Ливерпуль готов продать своего 7-го номера за 116 миллионов фунтов стерлингов, руководство клуба продолжает доверять футболисту. Романо добавил: «Флориан Вирц не покинет Ливерпуль этим летом. У него отличные отношения с Хаби Алонсо, но официальных контактов пока нет. Челси в данный момент ищет игроков другого типа».

В прошлом сезоне Вирц провел 49 матчей за мерсисайдцев, записав на свой счет 7 голов и 10 результативных передач. Хотя он испытывал некоторые трудности с адаптацией к физическим требованиям английского футбола, руководство на Энфилде верит, что после полноценных тренировочных сборов он вернется к своей лучшей форме, которую демонстрировал в Германии.

Ожидается, что под руководством нового главного тренера Андони Ираолы Ливерпуль будет играть в более агрессивный и интенсивный футбол. Какую роль в этой системе займет Флориан Вирц и насколько его техническое мастерство впишется в новый стиль — один из главных вопросов предстоящего сезона.

Флориан ВирцЧелсиЛиверпульФабрицио РоманоПремьер-лига
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Трансферная стоимость Абдукодир Хусанова достигла 50 миллионов евроСегодня, 12:43Сможет ли Гарри Кейн установить исторический рекорд на ЧМ-2026?Сегодня, 12:35Гарри Кейн получил собственную восковую фигуру в музее мадам Тюссо в ЛондонеСегодня, 11:55Звезда «Баварии» Леннарт Карл рассказал о своих кумирах и Лионеле МессиСегодня, 11:37Трансферная стоимость Абдукодира Хусанова в «Манчестер Сити» выросла до 50 миллионов евроСегодня, 11:26Челси установил цену на Марка Кукурелью: Реал Мадрид и Барселона в гонкеСегодня, 10:39
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

«Эвертон» против «Манчестер Сити»: объявлен рейтинг Хусанова
Опубликован рейтинг самых дорогих футболистов Центральной Азии
Испанское издание включило Хусанов в список тех, кто пропустит чемпионат мира
Европейские гранды проявляют интерес к Абдукодиру Хусанову
Встреча Синдаров и Каспаров стала символом поколений
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
Почему Гарри Кейн не реализовал пенальти? Раскрыта «грязная игра»