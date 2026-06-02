Новая эра в мире шахмат: сменился номер один в Узбекистане

Для поклонников узбекских шахмат продолжается время гордости! По итогам мая Международная шахматная федерация (FIDE) обновила список сильнейших гроссмейстеров планеты. Примечательно, что в топ-100 мирового рейтинга вошли сразу 5 представителей Узбекистана.

На верхних строчках мирового рейтинга идет острая борьба. Список по-прежнему возглавляет норвежский феномен Magnus Carlsen (2841), а следующие две позиции с одинаковым количеством очков занимают известные гроссмейстеры из США — Fabiano Caruana (2792) и Hikaru Nakamura (2792).

Смена лидера в Узбекистане: Sindarov поднялся на 4-е место!

Майские итоги принесли узбекским болельщикам неожиданную и историческую новость. Имя первого номера страны изменилось. Это стало возможным благодаря феноменальному выступлению Javohir Sindarov, которого любители называют «профессором», на престижном «Superbet Chess Classic Romania–2026» турнире.

Благодаря успешному выступлению на международном турнире в Румынии, Javohir увеличил свой рейтинг до 2777 очков и стал 4-м номером в мировом рейтинге!

Любимец публики Nodirbek Abdusattorov в настоящее время является вторым номером нашей страны. Интересно, что у Nodirbek также 2777 очков однако из-за дополнительных показателей в мировом рейтинге FIDE он занимает 5-ю строчку, сразу после Javohir. Нахождение двух наших парней в топ-5 — это настоящий триумф узбекского спорта!

Другие наши гроссмейстеры в топ-100

Остальные три наших соотечественника в сотне сильнейших шахматистов мира также занимают прочные позиции:

Nodirbek Yakubboyev — с 2689 очками занимает 40-е место в мире.

Rustam Qosimjonov — наш опытный экс-чемпион мира с 2665 очками расположился ровно на 50-й строчке.

Shamsiddin Vohidov — наш мастер, набрав 2637 очков, идет на 89-м месте.