Ян Диоманде, находящийся в поле зрения «Ливерпуля», назвал своего нового кумира

·155·Спорт
Ян Диоманде, находящийся в поле зрения «Ливерпуля», назвал своего нового кумира
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Молодая звезда «РБ Лейпциг» Ян Диоманде привлекает внимание европейских грандов в преддверии летнего трансферного окна. Игрой ивуарийского вингера в Бундеслиге всерьез заинтересовались такие клубы, как «Ливерпуль» и «ПСЖ». 19-летний футболист рассказал, с кого он берет пример при формировании своего игрового стиля. Об этом сообщает Goal.com сообщает портал.

«Раньше моим кумиром был Криштиану Роналду, также мне нравился Р9 (Роналдо). Но сейчас я больше слежу за такими игроками, как Винисиус Жуниор и Килиан Мбаппе. Я стараюсь изучать действия футболистов, выступающих на той же позиции, что и я, и повторять их лучшие качества на поле», — отметил Диоманде в интервью Sky Sports.

Юный талант признался, что не перестает работать над собой и далек от совершенства. Несмотря на то, что в текущем сезоне он лидирует в лиге по количеству успешных дриблингов (118), он сохраняет скромность. «Я тоже человек и могу ошибаться. Если вы провели плохой матч, нужно признать это и усерднее работать в следующем. В этом сезоне у меня тоже были неудачные игры», — добавил он.

Руководство «Ливерпуля» видит в Диоманде наиболее подходящего кандидата на замену Мохаммеду Салаху. Сам футболист ранее не скрывал своей симпатии к мерсисайдскому клубу в TikTok: «Я болельщик «Ливерпуля» и мечтаю играть на «Энфилде». Мой отец тоже хочет однажды увидеть меня там».

Однако осуществить этот трансфер будет непросто. «РБ Лейпциг» готов отпустить свою звезду не менее чем за 100 миллионов евро. Контракт игрока с немецким клубом рассчитан до 2030 года, и руководство клуба заявило о намерении удержать его в команде как минимум еще на один сезон.

ЛиверпульРБ ЛейпцигБундеслигаТрансферыЯн Диоманде
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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