Реал Мадрид нашел конкурента для Трента Александера-Арнольда

Реал Мадрид намерен приобрести нового правого защитника, который составит конкуренцию Тренту Александеру-Арнольду в следующем сезоне. Испанский гранд рассматривает кандидатуру защитника Интера Дензела Дюмфриса. В то же время клуб ускорил переговоры по трансферу центрального защитника Ливерпуля Ибраима Конате. Мадридцы планируют завершить оба трансфера до начала Чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщает Goal.com.

Как сообщает издание Marca, Реал Мадрид принимает меры по укреплению линии обороны после нестабильной игры Трента Александера-Арнольда в дебютном сезоне. В прошлом сезоне 27-летний футболист делил правый фланг с Дани Карвахалем, однако после ухода легендарного испанца по истечении контракта образовалась большая пустота. Трент провел 30 матчей и отдал 5 голевых передач, но ему мешали мышечные травмы.

Ситуацию осложнило то, что главный тренер сборной Англии Томас Тухель неожиданно исключил Трента из заявки на Чемпионат мира, выбрав вместо него Тино Ливраменто. По этой причине «Королевский клуб» остановился на варианте с Дензелом Дюмфрисом как на надежной альтернативе. Несмотря на контракт с Интером до 2028 года, итальянский клуб готов отпустить 30-летнего нидерландца по сниженной цене.

В то же время Реал Мадрид сосредоточил свое внимание на трансфере Ибраима Конате для укрепления центра защиты. Защитник Ливерпуля отказался продлевать контракт, что ускорило переговоры, ведущиеся с февраля. Интересно, что в этом трансфере активно участвует Килиан Мбаппе. Нападающий, находящийся в расположении сборной Франции, пытается убедить своего соотечественника переехать в Испанию. Конате в шутку отметил: «Мбаппе звонит мне каждые два часа».

Эти трансферные операции также одобрены Жозе Моуринью, который, как ожидается, возглавит команду после президентских выборов. Руководство Реал Мадрид хочет подписать официальные контракты с обоими футболистами до начала мундиаля в США, Мексике и Канаде, чтобы войти в новый сезон с полностью укомплектованным составом.