Политическая температура вокруг мадридского «Реала», одного из самых могущественных грандов мирового футбола, продолжает накаляться. После резкого и скандального выступления одного из кандидатов на пост президента клуба, известного испанского предпринимателя Энрике Рикельме, «Королевский клуб» был вынужден выступить с официальным заявлением.

Дело в том, что миллиардер выразил серьезные сомнения в справедливости и прозрачности избирательного процесса, сравнив действующую в Мадриде систему с коммунистической диктатурой в Венесуэле. После столь тяжких обвинений руководство «Реал Мадрида» опубликовало специальное заявление на своем официальном сайте.

Вопрос списков: Никаких привилегий

Согласно официальной информации, распространенной клубом, избирательная комиссия не отдавала предпочтения ни одному из кандидатов и не нарушала внутренних регламентов.

«Избирательная комиссия не предоставляла ни одному из претендентов, участвующих в выборах, назначенных на 7 июня этого года, специальный список членов клуба (сосьос)», — подчеркивается в заявлении.

Также в заявлении отмечается, что обоим кандидатам было подробно разъяснено в письменной форме, каким образом и в каком порядке следует рассылать предвыборные агитационные материалы членам клуба. Примечательно, что сам Энрике Рикельме, выступивший с критикой, лично ознакомился с этими внутренними правилами и требованиями и подписал их в день официальной регистрации своей кандидатуры.

Голосование по почте: Гарантия прозрачности

Мадридский клуб также выступил с успокаивающим заявлением для болельщиков и кандидатов относительно безопасности и неприкосновенности голосов, поданных дистанционно, то есть по почте. Для предотвращения фальсификаций на выборах наблюдателям будут предоставлены широкие возможности.

Возможность контроля: Если кандидаты сомневаются в честности процесса, они могут назначить своих доверенных лиц и наблюдателей в специальную зону, где хранятся бюллетени, полученные по почте.

Соблюдение правил: Избирательная комиссия заявила, что на протяжении всего процесса строго соблюдает устав клуба и требования действующего законодательства, и призвала всех уважать культуру проведения выборов.

Главный день: Молодой миллиардер против Переса

Напоминаем, что президентские выборы, которые определят судьбу «Реал Мадрида» на ближайшие годы, состоятся 7 июня этого года. В них примут участие многолетний и легендарный президент клуба Флорентино Перес и молодой предприниматель, составляющий ему серьезную конкуренцию, Энрике Рикельме . Следите за этой напряженной политической борьбой вместе с нами на страницах Замин!