Лионель Месси возглавил рейтинг самых дорогих футболистов МЛС
Интерес к МЛС (Главной лиге футбола), считающейся самым престижным футбольным турниром Северной Америки, растет с каждым днем. Авторитетный в мире футбола Трансфермаркт опубликовал обновленный список самых дорогих игроков заокеанской лиги. Этот рейтинг демонстрирует не только баланс рыночной стоимости, но и выход звездной конкуренции в МЛС на новый уровень.
Вершину ценовой таблицы в настоящее время делят два талантливых футболиста.
Кто самые дорогие лидеры?
По данным аналитиков портала, на данный момент самыми дорогими игроками лиги по трансферной стоимости стали:
Джош Сарджент («Торонто») — 16 миллионов евро
Эвандер («Цинциннати») — 16 миллионов евро
Оба футболиста благодаря стабильной игре сохранили свою стоимость и были признаны самыми дорогими звездами МЛС.
Легендарный Лионель Месси и борьба в тройке лидеров
На следующей строчке рейтинга расположился живой легенда мирового футбола, лидер и капитан клуба «Интер Майами» Лионель Месси . Трансферная стоимость аргентинского волшебника, рекордные восемь раз становившегося обладателем «Золотого мяча» за свою карьеру, в данный момент составляет 15 миллионов евро .
Примечательно, что рыночная стоимость еще двух известных и опытных футболистов оценивается ровно в ту же сумму, что и у Месси:
Имя футболиста
Клуб
Трансферная стоимость
Лионель Месси
«Интер Майами»
15 млн €
Андерс Дрейер
«Сан-Диего»
15 млн €
Сон Хын Мин
«Лос-Анджелес»
15 млн €
Переход корейской звезды Сон Хын Мина и датчанина Дрейера в МЛС явно повысил престиж лиги.
Победное шествие «Интер Майами»
Стоит напомнить, что Лионель Месси выступает за «Интер Майами», представляющий штат Флорида, с лета 2023 года. Его приход полностью изменил историю клуба.
Важный факт: Благодаря великолепной игре и лидерским качествам Месси, «Интер Майами» в прошлом сезоне впервые в своей истории завоевал чемпионский кубок МЛС, став настоящей сенсацией.
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