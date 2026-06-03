Лионель Месси возглавил рейтинг самых дорогих футболистов МЛС

·102·Спорт
Лионель Месси возглавил рейтинг самых дорогих футболистов МЛС
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Интерес к МЛС (Главной лиге футбола), считающейся самым престижным футбольным турниром Северной Америки, растет с каждым днем. Авторитетный в мире футбола Трансфермаркт опубликовал обновленный список самых дорогих игроков заокеанской лиги. Этот рейтинг демонстрирует не только баланс рыночной стоимости, но и выход звездной конкуренции в МЛС на новый уровень.

Вершину ценовой таблицы в настоящее время делят два талантливых футболиста.

Кто самые дорогие лидеры?

По данным аналитиков портала, на данный момент самыми дорогими игроками лиги по трансферной стоимости стали:

  1. Джош Сарджент («Торонто») — 16 миллионов евро

  2. Эвандер («Цинциннати») — 16 миллионов евро

Оба футболиста благодаря стабильной игре сохранили свою стоимость и были признаны самыми дорогими звездами МЛС.

Легендарный Лионель Месси и борьба в тройке лидеров

На следующей строчке рейтинга расположился живой легенда мирового футбола, лидер и капитан клуба «Интер Майами» Лионель Месси . Трансферная стоимость аргентинского волшебника, рекордные восемь раз становившегося обладателем «Золотого мяча» за свою карьеру, в данный момент составляет 15 миллионов евро .

Примечательно, что рыночная стоимость еще двух известных и опытных футболистов оценивается ровно в ту же сумму, что и у Месси:

Имя футболиста

Клуб

Трансферная стоимость

Лионель Месси

«Интер Майами»

15 млн €

Андерс Дрейер

«Сан-Диего»

15 млн €

Сон Хын Мин

«Лос-Анджелес»

15 млн €

Переход корейской звезды Сон Хын Мина и датчанина Дрейера в МЛС явно повысил престиж лиги.

Победное шествие «Интер Майами»

Стоит напомнить, что Лионель Месси выступает за «Интер Майами», представляющий штат Флорида, с лета 2023 года. Его приход полностью изменил историю клуба.

Важный факт: Благодаря великолепной игре и лидерским качествам Месси, «Интер Майами» в прошлом сезоне впервые в своей истории завоевал чемпионский кубок МЛС, став настоящей сенсацией.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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