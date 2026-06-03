На примере Стивена Джеррарда: почему Деклан Райс ещё не готов к «Золотому мячу»

Легенда «Ливерпуля» Робби Фаулер объяснил, почему полузащитник «Арсенала» Деклан Райс пока не входит в число главных претендентов на звание лучшего футболиста мира. По мнению Фаулера, 27-летнему игроку необходимо поднять уровень своей игры, чтобы присоединиться к мировой элите. Хотя он уже стал важной частью команды Микеля Артеты, ему всё ещё есть над чем работать. Об этом сообщает Goal.com .

Перейдя в «Арсенал» за 105 миллионов фунтов стерлингов, Деклан Райс сыграл ключевую роль в борьбе лондонцев за титул чемпионов Английской Премьер-лиги. Когда «канониры» завоевали чемпионство после 22-летнего перерыва, именно Райс был главной силой в центре поля. Многие эксперты высоко оценивают его шансы в борьбе за «Золотой мяч» 2026 года.

Для Райса, который выступит за сборную Англии на предстоящем чемпионате мира, этот турнир может иметь решающее значение. Если он завоюет титул чемпиона мира с «тремя львами», это резко повысит его шансы на престижные индивидуальные награды. Однако неудача в финале Лиги чемпионов несколько повлияла на его рейтинг.

Сравнивая Деклана Райса с бывшим капитаном «Ливерпуля» Стивеном Джеррардом, Робби Фаулер заявил: «Мне нравится Райс, после перехода в „Арсенал“ он стал более совершенным футболистом. Но, честно говоря, он ещё не достиг уровня Стивена Джеррарда. Это не из-за моей любви к „Ливерпулю“, а реальное положение дел. Не стоит забывать, что даже Стивен Джеррард так и не выиграл „Золотой мяч“ за свою карьеру».