Португалия стремится выиграть чемпионат мира для Криштиану Роналду

Бывший директор сборной Португалии Карлуш Годинью заявил, что легендарный нападающий Криштиану Роналду хочет завершить международную карьеру, выиграв Кубок мира. Учитывая, что звезде «Ан-Насра» к моменту турнира 2026 года исполнится 41 год, это, вероятно, станет его последним крупным шансом. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

В интервью изданию Луса Годинью признал, что Роналду долгое время выступает на высочайшем уровне, но подчеркнул, что человеческое тело не вечно. По его словам, вся команда мечтает, чтобы Криштиану завершил карьеру на самом пике — завоевав единственный крупный трофей, которого у него еще нет.

В то же время бывший функционер предупредил, что мундиаль 2026 года в США, Канаде и Мексике не будет легким для европейских сборных. Длительные перелеты, смена климата и усталость игроков после тяжелого сезона могут стать серьезным препятствием для сборной Португалии.

Годинью также вспомнил дебют Роналду в 2003 году. Тогда 18-летний юноша вошел в коллектив таких легенд, как Луиш Фигу и Руй Кошта, переняв у них победный менталитет. Сегодня же тот самый молодой игрок готовится к своему шестому чемпионату мира, намереваясь вписать свое имя в историю золотыми буквами.