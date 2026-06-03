Хави Симонс в соцсетях намекнул на переход Савиньо в Тоттенхэм

·137·Спорт
Хави Симонс в соцсетях намекнул на переход Савиньо в Тоттенхэм
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Плеймейкер Тоттенхэма Хави Симонс взволновал болельщиков «шпор», намекнув на возможное воссоединение в одном клубе с бывшим одноклубником Савиньо. Северо-лондонский клуб активно работает над переходом вингера Манчестер Сити на стадион «Тоттенхэм Хотспур». Прошлый сезон на стадионе «Этихад» сложился для бразильского футболиста довольно неудачно. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Активность Хави Симонса в Instagram, похоже, подтвердила, что Савиньо занимает высокое место в летнем трансферном списке Тоттенхэма. Эти два футболиста в свое время вместе выступали за ПСВ. Действия Симонса в социальных сетях свидетельствуют о том, что трансфер вингера, не нашедшего своего места в составе Манчестер Сити, ускоряется.

Бразильский вингер считается ненужным команде по итогам сезона АПЛ-2025/26. Несмотря на то, что в прошлом году он подписал долгосрочный контракт до 2031 года, Савиньо не смог закрепиться в основе под руководством недавно покинувшего клуб Пепа Гвардиолы. Тоттенхэм же спешит перестроить состав после неудачного сезона.

По данным трансферного эксперта Фабрицио Романо, переговоры о переходе Савиньо в Тоттенхэм продолжаются и процесс движется в позитивном ключе. Манчестер Сити оценивает 22-летнего футболиста примерно в 60 миллионов фунтов стерлингов. Поскольку новый главный тренер Энцо Мареска нацелен на обновление состава, клуб готов продать игрока при наличии достойного предложения.

Сам Савиньо также согласился на переход в лондонский клуб ради получения большей игровой практики. Руководство Тоттенхэма рассматривает бразильца как главную цель, чтобы отдалиться от зоны вылета и усилить атаку по итогам прошлого сезона. Фабрицио Романо написал в Кс: «Переговоры по Савиньо идут хорошо, Тоттенхэм уверен, что сам футболист тоже хочет этого перехода».

ТоттенхэмМанчестер СитиСавиньоХави СимонсТрансферы
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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