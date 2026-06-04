Рикельме против возвращения Моуринью в «Реал»: он не наш тренер

Борьба за пост президента мадридского «Реала» набирает обороты. Пока кандидаты выступают со своими проектами, планами и громкими обещаниями для болельщиков, вопрос главного тренера стал одной из ключевых тем.

Кандидат в президенты Энрике Рикельме в своем предвыборном заявлении открыто выступил против возвращения Жозе Моуринью на пост главного тренера «Реала». По его мнению, «Королевскому клубу» для новой эры нужен специалист другого уровня, которого действительно хотят видеть фанаты.

Рикельме пообещал, что в случае победы на выборах приведет в мадридский клуб тренера-суперзвезду. Имя специалиста он пока не назвал, но своим описанием значительно усилил интригу.

«Если мы победим на выборах, я приведу в «Реал» тренера-суперзвезду. Самого великого тренера, которого вы только можете себе представить», — заявил Рикельме.

Эти слова закономерно вызвали большой интерес у мадридских болельщиков. Ведь в таком клубе, как «Реал», выбор тренера — это не просто техническое решение. Это крупный политический вопрос, связанный с философией клуба, стилем игры, атмосферой в раздевалке и спортивным проектом на будущие сезоны.

Самое интересное, что Рикельме категорически отверг вариант с Жозе Моуринью. Португальский специалист ранее уже возглавлял «Реал», участвовал в громких матчах и пережил период, полный ярких эмоций в Мадриде. Однако, по мнению Рикельме, для нынешнего «Реала» Моуринью — не правильный выбор.

«Жозе Моуринью — не наш тренер. Мы приведем человека, которого действительно хотят видеть все болельщики «Реала»», — подчеркнул он.

Это заявление воспринимается как прямой ответ на планы действующего президента Флорентино Переса. Ранее сообщалось, что Перес в случае победы на следующих выборах может назначить Жозе Моуринью главным тренером. Таким образом, вопрос наставника становится одним из главных различий между двумя кандидатами в президентской гонке «Реала».

Слова Рикельме привел журналист Фабрицио Романо в социальной сети Кс. Это способствовало быстрому распространению заявления в футбольной общественности. Любая новость вокруг «Реала» обычно вызывает бурные обсуждения, а в этот раз речь идет о будущем тренере клуба.

Имя Моуринью не чуждо болельщикам «Реала». В его мадридский период команда противостояла мощному давлению «Барселоны», выиграла Ла Лигу и доходила до поздних стадий Лиги чемпионов. В то же время его стиль, резкий характер и отношения в раздевалке всегда были предметом споров.

Поэтому возможное возвращение португальского специалиста может разделить болельщиков на два лагеря. Кто-то видит в Моуринью символ побед, характера и жесткой дисциплины. Другие же считают, что в новую эру «Реалу» нужны иное направление, другой стиль и более современный проект.

Похоже, Рикельме выбрал позицию, близкую ко второму мнению. Он говорит, что приведет в «Реал» тренера, которого действительно хотят фанаты. Однако кто этот тренер — пока секрет. Определение кандидата как «величайшего тренера» дало достаточно пищи для домыслов. В Мадриде блокбастерами становятся не только трансферы, но и обещания.

По мере приближения президентских выборов подобных заявлений наверняка станет больше. В таком клубе, как «Реал», каждый кандидат обещает болельщикам великие мечты, сильный проект и победы. Но в итоге остается один главный вопрос: кто сможет повести клуб правильным курсом в следующую эпоху?

Энрике Рикельме четко обозначил свою позицию: он не хочет возвращать Моуринью и планирует привести в «Реал» другое громкое имя. Флорентино Перес же, напротив, как сообщается, серьезно рассматривает вариант с португальским специалистом.

Это делает выборы в «Реале» еще более захватывающими. Ведь теперь болельщикам придется думать не только о президенте, но и о том, за какую футбольную философию они голосуют. Вернется ли Моуринью или «тренер-суперзвезда», обещанный Рикельме, начнет в Мадриде новую эру — ответ на этот вопрос покажут результаты выборов.