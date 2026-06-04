Если Флорентино Перес выиграет выборы, он намерен купить Жоау Невеша

·70·Спорт
Если Флорентино Перес выиграет выборы, он намерен купить Жоау Невеша
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Трансферные слухи и горячие предвыборные новости вокруг мадридского «Реала» продолжают будоражить футбольный мир. Действующий президент «Королевского клуба» Флорентино Перес в случае победы на предстоящих президентских выборах намерен усилить полузащиту команды одной из самых талантливых молодых звезд мира. Речь идет о мастеровитом представителе французского ПСЖ и сборной Португалии Жоау Невеше. Об этом на своей официальной странице в социальных сетях сообщил известный испанский спортивный журналист Альберто Перейро.

Согласно достоверной информации от инсайдера, 21-летний португальский вундеркинд стал одной из главных и приоритетных целей мадридского гранда в летнее трансферное окно.

«Грандиозный» предвыборный план Переса

Действующий президент мадридского суперклуба Флорентино Перес разработал системный план по кардинальному обновлению состава в новом сезоне и подготовке больших подарков для болельщиков.

Звезды — цели трансферов: Ранее в СМИ появлялась информация о том, что в специальный предвыборный план Переса вошел и хорватский защитник «Манчестер Сити» Йошко Гвардиол. Теперь в этот список для укрепления полузащиты добавлено имя Жоау Невеша. Если Перес победит на выборах, в Мадриде, несомненно, начнется новая эра «галактикос».

Стоимость и впечатляющая статистика Жоау Невеша

Несмотря на молодой возраст, португальский футболист уже успел стать стержнем парижского клуба, а его контрактная ситуация и показатели за прошлый год выглядят весьма внушительно:

  • Действующий контракт: Текущее трудовое соглашение Невеша с парижанами рассчитано до 2029 года. По этой причине руководство ПСЖ не намерено легко расставаться со своей звездой.

  • Трансферная стоимость: Авторитетный портал Трансфермаркт в данный момент оценивает португальского таланта ровно в 140 миллионов евро .

  • Результативность: В минувшем клубном сезоне Жоау Невеш в форме ПСЖ провел во всех турнирах в общей сложности 38 матчей , поразив ворота соперников 7 раз и отдав 4 голевые передачи .

Следите за новым обликом мадридского гранда, тайными сделками за кулисами президентских выборов и самыми громкими трансферными бомбами европейского футбола на страницах Замин!

Флорентино ПересЖуан НевешРеал МадридПСЖМанчестер СитиЙошко Гвардиол
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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