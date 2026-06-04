Острая борьба за пост президента мадридского «Реала» находится в центре внимания футбольного мира. Главный соперник действующего руководителя Флорентино Переса, 37-летний известный предприниматель Энрике Рикельме, в ходе предвыборной кампании взорвал настоящую «трансферную бомбу», взбудоражившую болельщиков. Он пообещал, что в случае победы на выборах привезет в Мадрид одного из самых грозных нападающих мира — Эрлинга Холанда.

Молодой и амбициозный кандидат выступил в прямом эфире популярного телешоу «Эл Хормигуеро», продемонстрировав серьезность своих намерений. Он показал новую домашнюю форму «сливочных» на предстоящий сезон, и, что примечательно, на спине футболки были нанесены фамилия Холанда и его символический номер.

Положение норвежской голевой машины в английском гранде

В настоящее время высокий норвежский форвард достойно защищает цвета действующего чемпиона Англии «Манчестер Сити». Его действующий трудовой контракт с «горожанами» рассчитан на весьма длительный срок, а именно до 2034 года . Поэтому осуществление этого трансфера, несомненно, потребует от нового руководства «Реала» огромной финансовой мощи и больших усилий.

Феноменальные показатели Холанда в завершившемся сезоне

25-летний норвежский нападающий в минувшем футбольном году вновь ярко доказал свое бомбардирское мастерство в Английской Премьер-лиге (АПЛ), считающейся самым интенсивным чемпионатом мира:

Участие в турнире Количество показателей Матчи в АПЛ 35 матчей Забитые голы 27 голов Результативные передачи 8 голевых пасов

Приближается решающий момент: Эти исторические президентские выборы, которые полностью определят будущее и трансферную политику мадридского «Реала», состоятся 7 июня текущего года. Против планов Переса, ориентированных на молодых звезд, Рикельме задействовал такое грозное оружие, как Холанд. Кого выберут члены клуба, мы узнаем уже через считанные дни.

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