В каком клубе Бернарду Силва хочет продолжить карьеру?

В Европе уже чувствуется жаркое дыхание трансферного окна. Универсальный полузащитник английского «Манчестер Сити» и сборной Португалии Бернарду Силва принял важное решение относительно своего будущего. Известный инсайдер и спортивный журналист Фернанду Поло на своих официальных страницах в социальных сетях сообщил, что талантливый плеймейкер определился с приоритетным направлением для продолжения карьеры.

По данным источника, опытный футболист очень хочет совершить резкий поворот в карьере и перейти в испанскую Ла Лигу.

«Барселона» — главная цель Силвы

Португальская звезда, находящаяся в центре трансферных слухов, больше всего предпочитает надеть форму каталонской «Барселоны». Однако этот трансфер может осуществиться не так просто, ведь другие гранды Испании также не сидят сложа руки:

Мадридский «Реал» высоко оценивает его видение поля и надеется заполучить игрока в свой состав;

«Атлетико Мадрид» также серьезно рассматривает вариант с Силвой для усиления конкуренции в линии полузащиты.

Тем не менее, сердце Бернарду больше тянется именно к «Камп Ноу» и «сине-гранатовым».

Многолетняя карьера и статистика в «Манчестер Сити»

Напомним, что этот талантливый футболист уже много лет является неотъемлемой частью системы «горожан»:

История в клубе: С 2017 года он достойно защищает цвета «Манчестер Сити», выиграв множество трофеев под руководством Пепа Гвардиолы.

Трансферная стоимость: Авторитетные аналитические порталы в настоящее время оценивают его рыночную стоимость в 22 миллиона евро .

В прошедших матчах английской Премьер-лиги (АПЛ) Бернарду Силва был главной движущей силой команды, выйдя на поле почти во всех играх. В рамках АПЛ он принял участие в 38 матчах , забил в ворота соперников 2 гола и отдал партнерам по команде 4 голевые передачи . Кроме того, в ходе напряженных единоборств и помощи в обороне он 10 раз получал желтые карточки от арбитров.

Интересный момент для болельщиков: Руководство каталонцев хочет вывести атакующий потенциал команды на новый уровень, подписав Бернарду Силву. Как завершится эта трансферная сага, мы увидим вместе в ближайшие дни.

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