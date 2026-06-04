Реакция «Сити» на слухи о переходе Холанда в «Реал»

·86·Спорт
Реакция «Сити» на слухи о переходе Холанда в «Реал»
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В мире футбола трансферные слухи и ажиотаж никогда не прекращаются. Особенно когда речь идет об Эрлинге Холанде, одном из самых сильных и результативных нападающих планеты, интрига усиливается. В последние дни появились сообщения о возможном переходе норвежского бомбардира в мадридский «Реал» в летнее трансферное окно. Однако руководство «Манчестер Сити» реагирует на эти слухи абсолютно спокойно и сдержанно.

Самый надежный инсайдер мирового футбола и известный журналист Фабрицио Романо на своей официальной странице в социальной сети «Кс» (бывший Twitter) сообщил, что английский гранд не ожидает ухода своей звезды из команды в ближайшем будущем.

«Горожане» уверены в лояльности Холанда

Согласно внутренним данным источника, руководство «Манчестер Сити» полностью и твердо уверено в том, что Эрлинг Холанд останется в Манчестере. От руководства клуба и окружения футболиста не поступало никаких негативных сигналов или предупреждений о желании нападающего уйти.

Кроме того, Холанд остается центральной фигурой долгосрочного и амбициозного проекта клуба. Отмечается, что будущие планы команды, даже в случае назначения Энцо Марески на пост главного тренера, будут строиться вокруг норвежской «машины голов», и эта позиция останется неизменной.

Выборы в Мадриде и ложные обещания

Итак, откуда взялись эти слухи? Дело в том, что кандидат на пост президента «Реал Мадрида» Энрике Рикельме перед предстоящими выборами раздавал громкие обещания:

Предвыборное обещание: Если Энрике Рикельме победит на выборах президента «Королевского клуба», которые состоятся 7 июня, он пообещал привести Эрлинга Холанда на «Сантьяго Бернабеу» в качестве настоящего подарка болельщикам Мадрида. Однако «Сити» расценивает эти обещания просто как политический ход.

Феноменальная игра Эрлинга Холанда на поле и его потрясающая результативность ясно доказывают, почему он является самым ценным активом в мире. Его показатели продуктивности в прошедшем сезоне таковы:

Участие в турнирах

Результаты (Голы + Пасы)

Общее количество матчей

52 игры

Голы в ворота соперников

38 голов

Голевые передачи партнерам

9 голевых пасов

Гарантия спокойствия для болельщиков

Преданным фанатам «Манчестер Сити» не стоит беспокоиться — Эрлинг полностью доволен атмосферой в Манчестере и системой, созданной Пепом Гвардиолой. Похоже, его голевая серия на английской земле продлится еще долго.

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Эрлинг ХоландРеал МадридМанчестер СитиФабрицио РоманоЭнрике Рикельме
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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