Легенда «Челси» Бобби Тэмблинг скончался в возрасте 84 лет

Лондонский футбольный клуб «Челси» объявил траур в связи со смертью одного из величайших нападающих в своей истории Бобби Тэмблинга. Легенда «Стэмфорд Бридж» и бывший игрок сборной Англии ушел из жизни в возрасте 84 лет. На протяжении почти полувека он удерживал звание лучшего бомбардира в истории клуба. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Тэмблинг стал главной звездой и символом «Челси» в 1960-х годах. Он провел за клуб 370 матчей и забил 202 гола. Этот рекорд был побит только в 2013 году Фрэнком Лэмпардом. Однако Тэмблинг по-прежнему остается лучшим бомбардиром клуба во внутренних чемпионатах с 164 голами.

В официальном заявлении клуба говорится: «Футбольный клуб «Челси» с глубокой скорбью сообщает о потере одного из своих самых легендарных игроков — Бобби Тэмблинга». По имеющимся данным, в последние годы бывший нападающий страдал от деменции.

Бобби Тэмблинг начал свою яркую карьеру в 1959 году, забив гол уже в дебютном матче против «Вест Хэма» в возрасте 17 лет. В 1965 году он поразил ворота «Лестер Сити» в финале Кубка лиги, помог команде завоевать трофей. Также в 1966 году он установил клубный рекорд, забив 5 голов в матче против «Астон Виллы».

Фрэнк Лэмпард в своей автобиографии назвал Тэмблинга настоящим джентльменом и послом клуба. Тэмблинг выступал не только за клуб, но и за сборную Англии, где отметился голом в ворота Франции. Он снискал большое уважение в футбольном мире благодаря своему скромному нраву и высокому мастерству.