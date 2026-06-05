Ламин Ямаль и 12 молодых звезд чемпионата мира 2026 года

До старта очередного чемпионата мира, который пройдет в Северной Америке, остались считанные дни. Пока команды проводят финальную подготовку к турниру, внимание всего мира приковано к самым талантливым молодым игрокам футбольного мира. Такие легенды, как Пеле и Килиан Мбаппе, вошли в историю, забив голы в финалах еще в подростковом возрасте. Теперь представители нового поколения готовы заявить о себе на полях США, Мексики и Канады. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Ожидается, что одним из главных героев турнира станет Ламин Ямаль. Вингер «Барселоны» и сборной Испании еще в 16 лет забил гол в ворота Грузии и стал неотъемлемой частью команды Луиса де ла Фуэнте. Его великолепная игра на Евро-2024, особенно супергол в ворота Франции в полуфинале, доказала, что он не боится больших сцен. Хотя из-за травмы, полученной в апреле, он может пропустить первые матчи, его возвращение в строй резко повысит шансы Испании на чемпионство.

Еще один молодой талант, от которого ждут яркой игры в составе Испании, — Пау Кубарси. 19-летний защитник уже два года стабильно выступает за «Барселону» под руководством Ханси Флика. Кубарси, выделяющийся мастерством обращения с мячом и хладнокровием в обороне, хоть и пропустил чемпионат Европы, успел проявить себя в отборочном цикле и закрепиться в основном составе.

В список из 12 молодых игроков категории НКсГН, составленный изданием GOAL, вошли такие таланты, как Леннарт Карл. Ожидается, что эти футболисты не только внесут вклад в успех своих сборных, но и привлекут внимание мировой футбольной общественности, став главными целями на трансферном рынке. Чемпионат мира 2026 года наверняка станет свидетелем рождения новых звезд.