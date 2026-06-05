«Барселона» планирует выставить на трансфер своего дорогостоящего защитника летом
Ожидается, что в составе каталонской «Барселоны», которая второй раз подряд стала безоговорочным чемпионом испанской Ла Лиги, не уступив титул никому, произойдут серьезные изменения. «Сине-гранатовые» близки к расставанию с одним из самых опытных и известных защитников в преддверии летнего трансферного окна.
Как сообщил известный спортивный инсайдер Карлос Монфорт на своих официальных страницах в социальных сетях, руководство каталонского гранда активно рассматривает варианты продажи французского мастера обороны Жюля Кунде.
Что стало причиной расставания?
Руководство клуба и тренерский штаб остались не полностью довольны уровнем игры и стабильностью французского легионера в прошедшем сезоне. Боссы «Барселоны» ставят целью получить значительные средства от трансфера Кунде и на эти деньги привлечь новые имена, способные усилить оборонительную линию команды.
Итак, каково текущее состояние и показатели Жюля Кунде? С позицией футболиста на трансферном рынке вы можете ознакомиться в таблице ниже:
Возраст футболиста
Период выступления за клуб
Срок контракта
Трансферная стоимость
27 лет
С лета 2022 года
До июня 2030 года
65 миллионов евро
В прицеле клубов Туманного Альбиона
Хотя действующий трудовой контракт Жюля Кунде с каталонским клубом долгосрочный — рассчитан до лета 2030 года, его будущее может быть связано не с Испанией. В настоящее время несколько богатых и грандиозных клубов английской Премьер-лиги (АПЛ) проявляют серьезный интерес к приглашению французского защитника в свои ряды.
Рыночная стоимость по данным авторитетных порталов 65 миллионов евро Ожидается, что трансфер футболиста, оцениваемый в такую сумму, станет одним из самых громких событий лета.
Мнение Замин: Для команды, ставшей чемпионом Испании два раза подряд, обновление состава является важным фактором для достижения успеха на международной арене, особенно в Лиге чемпионов. Продажа Кунде, несомненно, откроет «Барселоне» широкие возможности для соблюдения правил финансового фейр-плей и приобретения новых звезд.
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