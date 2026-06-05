Омар Беррада назвал главную цель «Манчестер Юнайтед»

Руководство клуба «Манчестер Юнайтед», обладающего самой многочисленной армией миллионных фанатов в английском футболе, строит масштабные и смелые планы на будущее. Генеральный директор клуба Омар Беррада выразил твердую уверенность в том, что «красные дьяволы» вскоре вновь станут самой мощной командой Туманного Альбиона и вернутся на вершину Английской Премьер-лиги (АПЛ).

В эксклюзивном интервью популярной программе «Инсиде Ман Утд» Беррада рассказал о внутренней атмосфере в команде, темпах роста и амбициях на чемпионство в ближайшие годы.

«Наша цель — вернуть трон АПЛ в ближайшие годы»

По словам генерального директора клуба, манчестерцы полностью готовы к борьбе за чемпионство, и это долгожданное событие обязательно произойдет в ближайшем будущем. Он оценил текущее состояние команды следующим образом:

«Мы приложим все усилия, чтобы выиграть АПЛ уже в следующем сезоне. Если вдруг нам это не удастся, то в следующем году мы обязательно достигнем своей цели. По моему мнению, сейчас наша команда сформировалась в очень хорошем и стабильном состоянии. В прошедшем сезоне наши футболисты продемонстрировали значительный прогресс и большие успехи на поле. Мы будем последовательно продолжать развиваться именно в этом правильном направлении».

Омар Беррада добавил, что в приоритете стоит не только результат на поле, но и комплексное повышение общей инфраструктуры клуба. Поток инвестиций будет направлен не только на трансферы, но и на другие сферы.

Стратегические задачи вне поля

Руководство команды поставило цель вывести бренд «Манчестер Юнайтед» на новый уровень в финансовом и коммерческом плане. В таблице ниже представлены ключевые приоритетные направления клуба вне поля:

Стратегическое направление Ожидаемый основной результат Финансовая политика Обеспечение экономической стабильности и устойчивости клуба Коммерческие инновации Внедрение новых современных проектов, увеличение доходов Инфраструктура Активное инвестирование во все сферы деятельности клуба

Показатели растут

Напомним, что прошедший сезон 2025/2026 годов стал весьма успешным для команды «Манчестер Юнайтед». По итогам напряженных и ярких матчей «красные дьяволы» заняли почетное третье место в турнирной таблице АПЛ и гарантировали себе путевку в Лигу чемпионов УЕФА. Этот результат свидетельствует о том, что клуб движется в правильном направлении и фундамент для чемпионства укрепляется.

Мнение редакции: Столь решительные заявления Омара Беррады вселяют большую надежду в болельщиков. Третье место в АПЛ — это только начало. Если объединить финансовую мощь клуба и его боевой дух на поле, то возвращение больших побед на «Олд Траффорд» в ближайшие годы не вызывает сомнений.

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