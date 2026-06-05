Томас Тухель может оставить Джуда Беллингема и Гарри Кейна в запасе

Бывший полузащитник сборной Англии Никки Батт предупредил Джуда Беллингема, подчеркнув, что новый главный тренер Томас Тухель не будет считаться с репутацией футболистов на предстоящем чемпионате мира. По мнению Батта, звезда «Астон Виллы» Морган Роджерс своим необычным стилем игры может оставить позади таких суперзвезд, как Беллингем и Гарри Кейн. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Бывший футболист утверждает, что на чемпионате мира 2026 года Томас Тухель не будет колебаться, исключая из состава звезд, находящихся в плохой спортивной форме. Если полузащитник «Реал Мадрид» не наберет форму к началу турнира, ожидается, что его место в стартовом составе займет Морган Роджерс. Беллингем подходит к этому турниру после сложного сезона, связанного с травмами.

Морган Роджерс провел великолепный сезон в составе «Астон Виллы», внес большой вклад в победу команды в Лиге Европы и занятие четвертого места в Английской Премьер-лиге. 23-летний футболист забил 13 голов и отдал 11 результативных передач во всех турнирах. Его авторитет в сборной также растет, и он может стать главным открытием команды Тухеля.

В интервью изданию Паддй Повер Никки Батт особо отметил тактические преимущества Роджерса. По его словам, хотя Гарри Кейн, Деклан Райс, Букайо Сака и Джуд Беллингем являются главными звездами, именно Роджерс имеет высокие шансы стать самым ярким игроком турнира. Особенно его удары из-за пределов штрафной площади могут пригодиться, когда соперники плотно обороняются.