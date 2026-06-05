Куман высказался о переходе Дензела Думфриса в «Реал Мадрид»

·631·Спорт
Куман высказался о переходе Дензела Думфриса в «Реал Мадрид»

С началом активной фазы летнего трансферного окна в европейском футболе сенсационные сделки с участием грандов оказываются в центре внимания СМИ. На этот раз в центре интриги — крупное приобретение мадридского «Реала». Главный тренер сборной Нидерландов Роналд Куман в беседе с журналистами открыто высказался о трансфере своего подопечного Дензела Думфриса, который находится на пороге перехода из миланского «Интера» в стан мадридского гранда.

В кратком интервью авторитетному испанскому изданию «Ас» опытный специалист, комментируя текущий статус сделки, сообщил, что не обладает точной информацией о том, завершены ли трансферные процедуры полностью.

«Он достоин «Реала», но я бы хотел видеть его в «Барселоне»»

Роналд Куман высоко оценил мастерство своего подопечного и не скрыл радости от того, что тот привлёк внимание таких грандов. При этом он озвучил интересное личное пожелание:

«Если кто-то в футбольном мире искренне заслуживает таких масштабных трансферов и признания, то это, несомненно, Дензел. Он заслужил это своим трудом. Но скрывать не буду: лично я был бы более рад и предпочёл бы видеть его переход не в Мадрид, а в каталонскую «Барселону».

Такое мнение тренера не случайно. Ведь Роналд Куман в своё время, а именно с 2020 по 2021 год, работал во главе «сине-гранатовых», и этот клуб дорог его сердцу. Тем не менее, футбольная реальность складывается иначе — нидерландская звезда уже очень близка к тому, чтобы надеть форму «Королевского клуба».

Экономическая составляющая трансфера

Мадридцы практически достигли соглашения с миланским клубом с целью укрепления правого фланга обороны. Основные параметры предстоящего трансфера выглядят следующим образом:

Возраст футболиста

Текущий клуб

Будущий клуб

Вероятная стоимость трансфера

30 лет

«Интер» (Милан)

«Реал» (Мадрид)

Около 25 миллионов евро

Комментарий Замин: Насколько правильным шагом было выделение руководством «Реал Мадрид» около 25 миллионов евро за опытного и физически мощного Дензела Думфриса, покажет следующий сезон. Мечты Кумана о «Барселоне», похоже, останутся лишь красивым воспоминанием, так как мадридский клуб однозначно победил в этой гонке.

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Рональд КуманДензел ДумфрисРеал МадридИнтерБарселона
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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