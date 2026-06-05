Реал Мадрид предлагает 150 миллионов евро за звезду Баварии

·593·Спорт
Реал Мадрид предлагает 150 миллионов евро за звезду Баварии

Президент Реал Мадрид Флорентино Перес готовится совершить один из крупнейших трансферов в истории клуба. По данным британского издания Те Телеграф, мадридский клуб рассматривает предложение за нападающего Баварии Майкла Олисе на сумму до 175 миллионов евро. Хотя Перес публично опровергал этот трансфер, инсайдеры подчеркивают, что переговоры продолжаются за кулисами. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Спортивный директор Баварии Макс Эберль еще в апреле пытался поставить точку в этом вопросе. По его словам, Майкл Олисе является важной частью долгосрочного проекта команды и не намерен покидать Мюнхен. Эберль также отдельно отметил, что в контракте футболиста, рассчитанном до 2029 года, отсутствует пункт о сумме отступных.

В свою очередь Флорентино Перес сообщил, что направит официальное предложение в размере не менее 150 миллионов евро за звезду уровня Криштиану Роналду одному из ведущих клубов Лиги чемпионов. Президент подчеркнул, что эта сделка станет самым дорогим трансфером в истории мадридского клуба и является приоритетной задачей для команды.

На данный момент Майкл Олисе выглядит довольным своей карьерой на Зебенер-штрассе. Однако интерес такого гранда, как Реал Мадрид, и предлагаемая огромная сумма могут резко изменить ситуацию на трансферном рынке. Руководство Баварии заявило, что примет все меры для сохранения своей звезды.

Реал МадридБаварияМайкл ОлисеТрансферыФлорентино Перес
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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