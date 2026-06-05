Томас Тухель подготовил специальный план по Гарри Кейну к ЧМ-2026

Капитан сборной Англии Гарри Кейн так же важен для «трех львов», как и для «Баварии». Однако на предстоящем чемпионате мира он может получить меньше игрового времени, чем ожидалось. По данным Sky Sports, из-за аномальной жары во время группового этапа в США, Мексике и Канаде Томас Тухель планирует давать Кейну отдых. Об этом сообщает Goal.com.

Решение немецкого специалиста включить в окончательную заявку трех чистых центральных нападающих удивило многих экспертов. Как отмечает корреспондент Sky Sports Роб Дорсетт, Тухель никогда не поступал так на этапе отбора. Сейчас команда готовится к товарищескому матчу против Новой Зеландии в рамках сбора в Майами.

В качестве альтернативы Кейну выбраны Олли Уоткинс, ставший победителем Лиги Европы в составе «Астон Виллы», и нападающий «Аль-Ахли» Айван Тоуни. Согласно плану, Гарри Кейн начнет матч против Хорватии в стартовом составе, но его минуты в игре с Ганой будут ограничены. В матче с Панамой ему ожидается полный отдых.

Кейн, которому в конце июля исполнится 33 года, в прошлом сезоне провел за «Баварию» 51 матч, сыграв 4050 минут. Главная цель Тухеля — сохранить физическую форму своего главного бомбардира на пиковом уровне, если Англия выйдет в плей-офф.