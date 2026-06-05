«Саутгемптон» подписал контракт с вратарем «Баварии» Даниэлем Перецем

Клуб «Саутгемптон» полностью завершил трансфер вратаря «Баварии» Даниэля Переца. Израильский голкипер подписал с английским клубом четырехлетний контракт. По сообщениям, этот трансфер обошелся «Саутгемптону» в 6 миллионов фунтов стерлингов. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

25-летний вратарь провел вторую половину прошлого сезона в составе «Саутгемптона» на правах аренды. Прибывший из Германии в январе Даниэль Перец быстро стал основным игроком под руководством тренера Тонди Эккерта. Он принял участие в 26 матчах во всех турнирах и сыграл ключевую роль в 21-матчевой беспроигрышной серии команды.

Перец, ранее защищавший цвета «Маккаби» из Тель-Авива и выступавший в качестве дублера Мануэля Нойера в «Баварии» (7 матчей), выразил удовлетворение тем, что остался в английском клубе. В своем интервью он подчеркнул, что «Саутгемптон» стал для него настоящим домом, и выразил желание покорять новые высоты вместе с командой.

По словам технического директора клуба Йоханнеса Спорса, к Даниэлю Перецу проявляли интерес и другие команды, однако футболист выбрал именно проект «Саутгемптона». Его надежная игра в Кубке Англии помогла команде дойти до полуфинала.