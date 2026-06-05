На чемпионате мира гимны будут исполняться в совершенно новом формате

·61·Спорт
На чемпионате мира гимны будут исполняться в совершенно новом формате

Накануне старта чемпионата мира 2026 года, которого с нетерпением ждут миллионы людей по всему миру, Международная федерация футбола (ФИФА) продолжает радовать болельщиков и участников неожиданными новостями. На этот раз реформы коснутся предматчевых церемоний — самой волнующей и официальной части футбольных матчей.

Как сообщает пресс-служба ФИФА на официальном сайте организации, процесс исполнения государственных гимнов на предстоящем мундиале будет организован в совершенно новом, ранее не виданном и современном стиле.

Революция на 360 градусов и участие запасных игроков

Согласно новым правилам, система построения команд на поле во время звучания национальных гимнов кардинально изменится. Теперь футболисты не будут выстраиваться в одну линию напротив центральной трибуны и секторов, как это было традиционно.

  • Построение лицом к лицу: Члены сборной команды выстроятся в центре поля, образовав круг на 360 градусов, стоя лицом друг к другу.

  • Шоу с большими флагами: На каждой половине поля, где расположится сборная, будут широко представлены огромные национальные флаги соответствующих стран.

  • Скамейка запасных тоже на поле: В моменты исполнения гимна на поле выйдет не только стартовый состав, начинающий матч с первых минут, но и все запасные игроки, которые встанут плечом к плечу со своими товарищами по команде и активно примут участие в церемонии.

Руководство ФИФА подчеркнуло, что главная цель этих революционных изменений — создать возможность для болельщиков, сидящих в любом уголке стадиона, наблюдать за процессом на высоком уровне, а также сильнее передать зрителям патриотические чувства и высокий эмоциональный настрой участников на поле.

Интеграция красочного шоу и традиционных церемоний

После исполнения гимнов в новом формате все остальные традиционные предматчевые процедуры продолжатся в обычном порядке. В таблице ниже представлена последовательность официальных мероприятий после гимна:

Этапы

Вид официальных мероприятий

Порядок проведения

1-й этап

Приветствие и командное фото

Футболисты приветствуют друг друга и участвуют в официальной фотосессии

2-й этап

Жеребьевка капитанов

Капитаны обеих команд вместе с судьями выбирают мяч и сторону поля

3-й этап

Новые элементы (Шоу)

На поле цветные дымовые шашки и специальные пиротехнические эффекты

Напоминаем, что ранее ФИФА опубликовала официальное предупреждение о строгом запрете на пронос болельщиками на матчи ЧМ-2026 пластиковых бутылок с водой в целях обеспечения безопасности и экологической чистоты на стадионах.

Комментарий издания «Замин»: Такие визуальные изменения, вносимые ФИФА, служат тому, чтобы поднять матчи чемпионата мира с уровня просто спортивных соревнований до уровня грандиозного шоу. Естественно, что единство всей команды, включая запасных, на поле во время гимна поднимет боевой дух футболистов. С нетерпением ждем, что наш национальный гимн прозвучит на мундиале за океаном в таком величественном и красивом формате!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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