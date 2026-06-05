Энди Робертсон перешел в «Тоттенхэм»: Роберто Де Дзерби приветствовал новый трансфер

·62·Спорт
Энди Робертсон перешел в «Тоттенхэм»: Роберто Де Дзерби приветствовал новый трансфер

ФК «Тоттенхэм» официально объявил о подписании контракта с опытным левым защитником Энди Робертсоном, чье соглашение с «Ливерпулем» истекло, на правах свободного агента. Капитан сборной Шотландии присоединится к лондонскому клубу этим летом и пополнит ряды под руководством главного тренера Роберто Де Дзерби. Ранее этот трансфер, сорвавшийся в зимнее окно, наконец успешно завершился. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

32-летний защитник был целью «Тоттенхэма» еще в январе при бывшем тренере Томасе Франке, но сделка была отменена, так как «Ливерпуль» не смог вернуть Костаса Цимикаса из «Ромы». Теперь Робертсон отправляется в северный Лондон после девяти лет яркой карьеры на Мерсисайде. Он известен своим боевым характером и высоким уровнем игры.

Говоря о новом приобретении, Роберто Де Дзерби заявил: «Энди — футболист, которого я высоко ценю уже много лет. Он привнесет в нашу команду отличные технические качества, опыт и лидерские навыки. Он долго добивался побед на высшем уровне и станет важной фигурой для нас как на поле, так и в раздевалке».

С момента перехода из «Халл Сити» в «Ливерпуль» в 2017 году Энди Робертсон провел 378 матчей. В составе мерсисайдцев он выиграл Лигу чемпионов, Кубок Англии, два Кубка лиги и дважды становился чемпионом Английской Премьер-лиги. Спортивный директор «Тоттенхэма» Йохан Ланге также подчеркнул, что профессионализм футболиста крайне важен для развития клуба.

Перед присоединением к новой команде Робертсон выступит за сборную Шотландии на чемпионате мира этим летом. На его счету 92 матча за национальную сборную. Ожидается, что это будет первое участие Шотландии в чемпионате мира в текущем столетии.

ТоттенхэмЛиверпульЭнди РобертсонТрансферыАнглийская Премьер-лига
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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