Шакира и Бёрна Бой исполнят гимн на церемонии открытия ЧМ-2026

·112·Спорт
Шакира и Бёрна Бой исполнят гимн на церемонии открытия ЧМ-2026

До начала самого масштабного и грандиозного футбольного праздника в истории — чемпионата мира 2026 года, которого с нетерпением ждет вся планета, остались считанные дни. Организационный комитет этого глобального турнира, стартующего за океаном, подготовил настоящий подарок для болельщиков. Яркая звезда мировой музыки, прекрасная Шакира, и король афро-хитов из Нигерии Бёрна Бой станут главными героями церемонии открытия, которая пройдет в Мехико.

Известные артисты впервые исполнят вживую перед широкой публикой и многотысячной аудиторией на стадионе композицию «Dai Dai» , которая считается официальным гимном мундиаля. Эта композиция уже успела вызвать большой интерес среди футбольных фанатов.

Быстрый старт: первое жаркое столкновение на «Ацтеке»

Официальный матч открытия чемпионата мира и предшествующее ему грандиозное шоу пройдут 11 июня, в четверг на легендарном историческом стадионе «Ацтека» в столице Мексики. На этой величественной арене сойдутся сборная Мексики, одна из хозяек турнира, и национальная команда ЮАР (Южно-Африканской Республики), представляющая африканский континент.

Со временем начала первого матча группового этапа можно ознакомиться в следующей таблице:

Дата и день

Хозяева матча

Название стадиона

Время начала (по ташкентскому времени)

11 июня, четверг

Мексика — ЮАР

«Ацтека» (Мехико)

В 23:59

Полное расписание мундиаля и вечер финала

Нынешний чемпионат мира по футболу кардинально отличается от предыдущих турниров своим охватом и продолжительностью. Ключевые этапы и стадии соревнования включают следующие сроки:

  • Матчи группового этапа: Пройдут с 11 по 28 июня. На этом этапе болельщики станут свидетелями интересных и бескомпромиссных игр каждый день.

  • Плей-офф (решающий этап): Стартует 28 июня, и с этого момента проигравшие команды будут покидать турнир.

  • Матч Большого Финала: Главный поединок, в котором официально определится имя нового чемпиона мира, запланирован на 19 июля текущего года.

Взгляд изнутри: Возвращение Шакиры к исполнению гимна чемпионата мира (после «Вака Вака» и «Ла Ла Ла») стало одним из самых верных и выигрышных ходов ФИФА. Новая композиция «Dai Dai», которая прозвучит на стадионе «Ацтека» в Мехико, и участие ярчайшей звезды Африки Бёрна Боя, несомненно, придадут ЧМ-2026 особое очарование. Матч, начинающийся в полночь по ташкентскому времени, подарит поклонникам узбекского футбола бессонные, но невероятно захватывающие ночи.

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ШакираБёрна БойМехикоМексикаЮжно-Африканская Республика
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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