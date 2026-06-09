Как оценили игру Абдукодир Хусанова в матче против Нидерландов?

Сборная Узбекистана Нидерландам уступила в товарищеском матче со счетом 1:2.

Защитник Абдукодир Хусанов провел на поле все 90 минут. Статистические порталы оценили его игру на 6,1 балла.

Хусанов действовал в центре обороны, участвуя в защитных действиях команды. Его оценка стала одной из средних среди узбекских футболистов стартового состава.

Наивысшую оценку в составе Узбекистана получил Аббосбек Файзуллаев — 6,6 балла. Остон Урунов, Эльдор Шомуродов и Откир Юсупов были оценены в 6,5 балла.

Игорь Сергеев, вышедший на замену и забивший гол, стал лучшим игроком команды с оценкой 7,6.

Автор двух голов в составе сборной Нидерландов Коди Гакпо был признан лучшим игроком матча с оценкой 10.

По статистике, Нидерланды владели мячом 65% времени против 35%. Хозяева нанесли 15 ударов, тогда как Узбекистан — 8.

Подопечные Фабио Каннаваро достойно сыграли против сильного соперника, а исход встречи решился в добавленное время.