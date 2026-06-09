«Реал» готовится купить Нико Шлоттербека у «Боруссии»

·10·Спорт
«Реал» готовится купить Нико Шлоттербека у «Боруссии»

Скрытая и ожесточенная борьба между грандами на европейском трансферном рынке выходит на новый этап. Мадридский «Реал», один из самых могущественных клубов Испании и мирового футбола, очень серьезно рассматривает возможность приобретения талантливого и быстрого защитника дортмундской «Боруссии» и сборной Германии Нико Шлоттербека. Известное и авторитетное немецкое издание Bild сообщает в своем последнем эксклюзивном материале, что мадридцы намерены усилить линию обороны именно за счет этого талантливого футболиста.

Источник особо подчеркивает, что уникальный стиль игры 26-летнего немецкого защитника очень понравился опытному специалисту Жозе Моуринью, который, как ожидается, в ближайшее время возглавит «королевский клуб». Португальский «Особенный» планирует кардинально обновить и реформировать линию обороны в мадридском гранде и потребовал от руководства приобрести именно Шлоттербека. Мадридцы уже начали процесс прямого общения и переговоров с талантливым футболистом и планируют в скором времени направить официальное трансферное предложение представителям Дортмунда. По словам инсайдеров, Нико сам не скрывал от близких людей своего сильного желания продолжить карьеру в форме «Реал Мадрид».

Сообщается, что в действующем трудовом договоре перспективного футболиста с клубом «Боруссия Дортмунд» есть определенные пункты, связанные с участием в чемпионате мира и демонстрируемыми результатами. При выполнении этих условий стоимость трансфера может еще больше возрасти. В настоящее время чистая трансферная стоимость Шлоттербека без каких-либо дополнительных бонусов оценивается примерно в 50–60 миллионов евро. Мадридский гранд полностью готов выплатить эту сумму.

Следите за новыми тактическими революциями Жозе Моуринью в «Реал Мадрид», возможным переходом Нико Шлоттербека в Ла Лигу и самыми свежими эксклюзивными трансферными новостями мирового футбола всегда вместе с нами на страницах Zamin!

Реал МадридБоруссия ДортмундНико ШлоттербекЖозе МоуриньюBild
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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