Гарри Кейн или Эрлинг Холанд: кто лучший центральный нападающий в мире?

·33·Спорт
Гарри Кейн или Эрлинг Холанд: кто лучший центральный нападающий в мире?

В эпоху, когда в современном футболе становится всё меньше «чистых девяток», Гарри Кейн и Эрлинг Холанд выделяются как абсолютные лидеры своего амплуа. Предстоящее противостояние сборных Англии и Норвегии станет своеобразной дуэлью не только двух стран, но и двух сильнейших форвардов планеты. Согласно аналитике Goal.com, на данный момент нет других чистых нападающих, способных конкурировать с этими двумя игроками. Об этом сообщает Goal.com .

Хотя оба футболиста выступают на одной позиции, их стили игры кардинально различаются. Эрлинг Холанд реже встречается с мячом, но внутри штрафной площади он превращается в опаснейшего «киллера». Вероятность того, что каждое его касание завершится голом, крайне высока. Гарри Кейн — более универсальный игрок, способный без проблем действовать даже на позиции «десятки». Кейн не только забивает, но и активно участвует в организации атак.

Мастерство удара и универсальность

Самый важный критерий при сравнении нападающих — реализация моментов. Эрлинг Холанд обладает инстинктивным голевым чутьем. Его гол в ворота сборной Бразилии — яркий тому пример: хотя на протяжении нескольких секунд он казался незаинтересованным в игре, как только последовала передача, он опередил защитника Габриэла и нанес точный удар головой. Сила Холанда заключается в его физических данных и умении принимать быстрые решения.

Однако Гарри Кейн считается более совершенным в плане завершающих ударов. У Кейна нет «фирменного» гола, так как он способен забивать в любом стиле. Он одинаково сильно бьет с обеих ног, хорош в верховых единоборствах и точно поражает ворота с дальней дистанции. Его универсальность придает игре команды больше гибкости.

Также различаются и характеры этих двух звезд. Если Кейн ведет себя на поле как настоящий джентльмен, то Холанд демонстрирует более эмоциональную и агрессивную игру. Учитывая, что норвежская звезда на десять лет моложе своего соперника, нетрудно понять, что у него еще есть огромный потенциал для роста.

В заключение можно сказать, что если команде нужна только «машина для голов», то Холанд — лучший выбор. Но если нужен нападающий, который будет полезен во всех точках поля и возьмет игру под свой контроль, то Кейн вне конкуренции. Оба футболиста являются незаменимыми игроками для своих национальных сборных, и их соперничество доставляет истинное удовольствие футбольным болельщикам.

ФутболГарри КейнЭрлинг ХоландАнглияНорвегия
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Ливерпуль рассматривает звезду ПСЖ Брэдли Барколя в качестве замены Мохаммеду СалахуЛиверпуль рассматривает звезду ПСЖ Брэдли Барколя в качестве замены Мохаммеду СалахуСегодня, 12:19Ламин Ямаль призвал Хулиана Альвареса в Барселону: состоится ли трансфер?Ламин Ямаль призвал Хулиана Альвареса в Барселону: состоится ли трансфер?Сегодня, 12:13Орельен Тчуамени продлил контракт с Реал Мадрид: планы Манчестер Юнайтед провалилисьОрельен Тчуамени продлил контракт с Реал Мадрид: планы Манчестер Юнайтед провалилисьСегодня, 11:56Южная Корея ищет нового тренера: среди кандидатов есть знакомые именаЮжная Корея ищет нового тренера: среди кандидатов есть знакомые именаСегодня, 11:54Старое фото Кейна с Бекхэмом: кем стала девочка рядом с ним?Старое фото Кейна с Бекхэмом: кем стала девочка рядом с ним?Сегодня, 11:26Ямаль признал величие Месси: ответ о финале оказался неожиданным...Ямаль признал величие Месси: ответ о финале оказался неожиданным...Сегодня, 10:39
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе
«Манчестер Сити» опубликовал пост, посвященный Хусанову и Узбекистану
«Манчестер Сити» опубликовал пост, посвященный Хусанову и Узбекистану