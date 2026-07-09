Бомбардир «Сурхана» перешел в «Пахтакор»: в соглашении есть важное условие

·66·Спорт
Бомбардир «Сурхана» перешел в «Пахтакор»: в соглашении есть важное условие

Нападающий «Сурхана» Штефан Чинеду временно продолжит карьеру в «Пахтакоре». Термезский клуб сначала продлил действующий контракт с нигерийским форвардом, а затем отправил его в ташкентский клуб на правах аренды.

Этот трансфер стал одним из заметных событий перед второй половиной сезона Суперлиги. Ведь Чинеду за короткое время показал высокие результаты в составе «Сурхана» и завоевал внимание болельщиков.

Контракт с Чинеду продлен до 2027 года

По данным пресс-службы «Сурхана», клуб продлил действующий трудовой договор со Штефаном Чинеду до конца 2027 года.

Это решение показывает, что термезцы не исключили форварда из своих долгосрочных планов. То есть, несмотря на то, что футболист отдан в аренду, права на него остаются у «Сурхана».

Форвард будет играть за «Пахтакор» до конца сезона

Согласно договоренности между сторонами, нигерийский нападающий будет выступать за «Пахтакор» на правах аренды до конца сезона 2026 года.

Для «Пахтакора» этот трансфер может усилить конкуренцию и вариативность в атаке. Чинеду же получит возможность проявить себя на новом уровне в команде, борющейся за чемпионство.

10 голов в 14 матчах

Штефан Чинеду провел в общей сложности 14 официальных матчей в составе «Сурхана».

В этих играх форвард 10 раз поразил ворота соперников. Этот показатель сделал его одним из самых результативных легионеров в Суперлиге.

«Сурхан» выразил благодарность форварду

Термезский клуб особо отметил вклад футболиста в игру команды.

«Наш коллектив выражает благодарность Чинеду за его самоотверженный труд в составе нашего клуба», — говорится в сообщении клуба.

Главная интрига аренды

Переход Чинеду в «Пахтакор» может сделать конкуренцию в Суперлиге во второй половине сезона еще более интересной.

С одной стороны, «Пахтакор» получил опытного и забивного форварда. С другой стороны, «Сурхан», продлив контракт с футболистом, сохранил контроль над его будущей судьбой.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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