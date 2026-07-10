Норвежский голкипер близок к переходу в «Сити»: возможен союз с Холандом

35-летний голкипер Эрьян Нюланд, защищавший ворота сборной Норвегии на ЧМ-2026, может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

Как сообщает Те Сун, новый главный тренер «Манчестер Сити» Энцо Мареска рассматривает вариант приглашения опытного вратаря в команду.

Нюланд в сфере интересов «Манчестер Сити»

По данным источника, Мареска хочет усилить вратарскую линию.

В данный момент Эрьян Нюланд имеет статус свободного агента. Летом он покинул испанскую «Севилью» и имеет возможность выбрать новую команду.

Им интересуются и другие английские клубы

В борьбу за Нюланда включился не только «Манчестер Сити», но и другие клубы.

Согласно сообщениям, на норвежского голкипера претендуют «Лидс» и еще три английских клуба. Это еще больше повышает вероятность возвращения вратаря в Англию.

Может сыграть в одной команде с Холандом

Если трансфер Нюланда в «Манчестер Сити» состоится, он будет выступать в одном клубе со своим партнером по сборной Норвегии Эрлингом Холандом.

Наблюдается рост интереса к футболистам сборной Норвегии после их успешного выступления на ЧМ-2026.

В «Сити» есть вратари, но есть и вопросы

В настоящее время в составе «Манчестер Сити» есть такие вратари, как Джанлуиджи Доннарумма, Джеймс Траффорд и Маркус Беттинелли.

Однако сообщается, что Траффорд находится в трансферном списке «Ньюкасла». По этой причине Мареска может испытывать потребность в игроке с дополнительным опытом во вратарской линии.

Станет ли опыт решающим фактором?

Для 35-летнего Нюланда этот трансфер может стать важной возможностью в карьере.

А «Манчестер Сити», вероятно, стремится усилить конкуренцию и глубину состава, заполучив опытного голкипера в статусе свободного агента.