Клопп получил крупное предложение из Германии: стали известны цифры зарплаты

Сообщается, что Немецкий футбольный союз предпринял серьезные шаги, чтобы пригласить Юргена Клоппа на пост главного тренера национальной сборной.

По данным Bild, ДФБ предложил 59-летнему специалисту четырехлетний контракт с годовой зарплатой в 7 миллионов евро. Отмечается, что эта сумма превышает доход Юлиана Нагельсмана, ранее возглавлявшего сборную Германии.

Клоппу предложили четырехлетний контракт

Согласно источнику, Немецкий футбольный союз хочет построить долгосрочный проект вместе с Клоппом.

Предлагаемый контракт рассчитан на четыре года. Это свидетельствует о намерении ДФБ начать новый этап в сборной Германии под руководством опытного и харизматичного специалиста.

Годовая зарплата — 7 миллионов евро

В сообщении Bild указано, что предлагаемая Клоппу годовая зарплата составляет 7 миллионов евро.

Ранее в СМИ писали, что Юлиан Нагельсман на посту главного тренера сборной Германии получал около 4–6 миллионов евро в год.

В этом отношении предложение, подготовленное для Клоппа, показывает, насколько серьезно Немецкий футбольный союз относится к этой кандидатуре.

Контракт с Нагельсманом был расторгнут

3 июля Немецкий футбольный союз объявил о досрочном расторжении контракта с Юлианом Нагельсманом.

После этого ДФБ заявил о намерении провести переговоры с Клоппом. Теперь же этот интерес, по-видимому, перешел на уровень конкретного финансового предложения.

Ситуация с Red Булл

Ожидается, что с 2025 года Юрген Клопп будет работать в компании Red Булл на должности директора по международным связям.

Сообщается, что его контракт с этой структурой рассчитан до конца 2029 года. Поэтому вопрос о том, как вариант со сборной Германии повлияет на будущие планы Клоппа, пока остается открытым.

Новый вызов после периода в «Ливерпуле»

До присоединения к корпорации Red Булл Клопп возглавлял «Ливерпуль» с 2015 по 2024 год.

После успешного периода в английском клубе его имя часто связывали со сборной Германии. Теперь контракт, предложенный ДФБ, еще больше усиливает эту вероятность.

В то время как немецкий футбол ищет нового главного тренера, главный вопрос остается прежним: примет ли Клопп проект национальной сборной после своей карьеры в клубном футболе?