Лондонский «Арсенал» совершил очередной неожиданный ход в летнее трансферное окно. Действующий чемпион Английской Премьер-лиги официально объявил о подписании контракта с бывшим вратарем «Лидс Юнайтед» Илланом Мелье. Французский голкипер присоединился к «канонирам» на правах свободного агента, что стало сюрпризом для экспертов. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Сообщается, что 26-летний вратарь подписал с лондонским клубом двухлетний контракт. Согласно условиям соглашения, стороны могут продлить сотрудничество еще на один год по взаимному согласию. Поскольку контракт Мелье с «Лидсом» истек, «Арсенал» получил его бесплатно, что оценивается как финансово эффективная операция руководства клуба.

По данным Goal.com, Иллан Мелье был приглашен в «Арсенал» в качестве опытного резервного вратаря. Хотя основным голкипером команды сейчас является Давид Райя, неопределенность вокруг другого вратаря состава, Кепы Аррисабалаги, повышает вероятность того, что Мелье станет вторым номером в иерархии команды. Мелье провел в английском футболе в общей сложности 215 матчей, что станет важным источником опыта для команды Микеля Артеты.

Новый вызов и цели

После присоединения к новой команде Мелье не скрывал своего волнения. «Я очень счастлив. Это замечательный день для меня, потому что я присоединился к чемпионам. Для меня «Арсенал» — величайший клуб Англии. Я с нетерпением жду возможности показать свою любовь к этой эмблеме и завоевать новые трофеи вместе с командой», — подчеркнул вратарь в интервью официальному сайту клуба.

Французский голкипер будет выступать в составе «Арсенала под 30-м номером. Он уже присоединился к тренировочным сборам команды в тренировочном центре Собха Реалтй. Приход Мелье не только усилит конкуренцию внутри команды, но и откроет путь для роста молодых талантов.

BBC Sport добавляет, что после этого трансфера 20-летний вратарь Томми Сетфорд будет отдан в аренду в другой клуб, чтобы получить больше игровой практики. Это сделает вратарский штаб «Арсенала» еще более прочным и сбалансированным.

Команда под руководством Микеля Артеты ставит целью в следующем сезоне не только сохранить свою гегемонию во внутреннем чемпионате, но и покорить вершины Лиги чемпионов. В таком плотном графике наличие в составе опытного вратаря, такого как Мелье, придает дополнительную уверенность тренерскому штабу.