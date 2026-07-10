В Португалии началась новая эра: пришел знакомый для Роналду тренер
Вопрос с главным тренером сборной Португалии официально решен. Пресс-служба национальной команды объявила о назначении Жорже Жезуша на пост главного тренера.
71-летний специалист теперь будет готовить Португалию к Евро-2028 и ЧМ-2030. Особое внимание привлекает тот факт, что его последним местом работы был саудовский клуб «Ан-Наср», за который выступает Криштиану Роналду.
Португалия сделала официальное заявление
Пресс-служба сборной Португалии официально подтвердила назначение Жорже Жезуша через свою страницу в сети X.
«Сегодня начинается новый путь. Добро пожаловать в национальную сборную, мистер Жорже Жезуш», — говорится в сообщении.
Это объявление означает начало нового этапа для сборной Португалии.
Перед Жезушем стоят большие задачи
Ранее издание A Bola сообщало, что 71-летний специалист будет руководить Португалией в период отборочных матчей и подготовки к Евро-2028 и ЧМ-2030.
Это показывает, что Жезушу доверен не краткосрочный, а многолетний стратегический проект.
Интересный момент, связанный с Роналду
Последним местом работы Жорже Жезуша был саудовский клуб «Ан-Наср».
Именно в этом клубе играет капитан сборной Португалии Криштиану Роналду. Поэтому связь между новым тренером и Роналду на фоне будущих решений в сборной вызывает особый интерес.
Чемпионство с «Ан-Насром»
Для справки: в прошлом сезоне «Ан-Наср» стал чемпионом Саудовской Аравии.
Жезуш покинул этот клуб летом. Теперь он приступает к следующему большому вызову в своей карьере — руководству сборной Португалии.
Новый путь для Португалии
После того как Португалия проиграла Испании в 1/8 финала и завершила свое выступление на ЧМ-2026, вокруг команды ожидались перемены.
Назначение Жорже Жезуша стало первым крупным шагом этого процесса. Теперь главный вопрос заключается в следующем: как опытный специалист поведет Португалию по пути между новым поколением и наследием Роналду?
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