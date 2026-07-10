В Португалии началась новая эра: пришел знакомый для Роналду тренер

·0·Спорт
В Португалии началась новая эра: пришел знакомый для Роналду тренер

Вопрос с главным тренером сборной Португалии официально решен. Пресс-служба национальной команды объявила о назначении Жорже Жезуша на пост главного тренера.

71-летний специалист теперь будет готовить Португалию к Евро-2028 и ЧМ-2030. Особое внимание привлекает тот факт, что его последним местом работы был саудовский клуб «Ан-Наср», за который выступает Криштиану Роналду.

Португалия сделала официальное заявление

Пресс-служба сборной Португалии официально подтвердила назначение Жорже Жезуша через свою страницу в сети X.

«Сегодня начинается новый путь. Добро пожаловать в национальную сборную, мистер Жорже Жезуш», — говорится в сообщении.

Это объявление означает начало нового этапа для сборной Португалии.

Перед Жезушем стоят большие задачи

Ранее издание A Bola сообщало, что 71-летний специалист будет руководить Португалией в период отборочных матчей и подготовки к Евро-2028 и ЧМ-2030.

Это показывает, что Жезушу доверен не краткосрочный, а многолетний стратегический проект.

Интересный момент, связанный с Роналду

Последним местом работы Жорже Жезуша был саудовский клуб «Ан-Наср».

Именно в этом клубе играет капитан сборной Португалии Криштиану Роналду. Поэтому связь между новым тренером и Роналду на фоне будущих решений в сборной вызывает особый интерес.

Чемпионство с «Ан-Насром»

Для справки: в прошлом сезоне «Ан-Наср» стал чемпионом Саудовской Аравии.

Жезуш покинул этот клуб летом. Теперь он приступает к следующему большому вызову в своей карьере — руководству сборной Португалии.

Новый путь для Португалии

После того как Португалия проиграла Испании в 1/8 финала и завершила свое выступление на ЧМ-2026, вокруг команды ожидались перемены.

Назначение Жорже Жезуша стало первым крупным шагом этого процесса. Теперь главный вопрос заключается в следующем: как опытный специалист поведет Португалию по пути между новым поколением и наследием Роналду?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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