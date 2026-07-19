Кейн откровенно высказался о Тухеле: «Он многому научился»

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн оценил работу главного тренера Томаса Тухеля по итогам ЧМ-2026. Капитан отметил, что первый крупный турнир для специалиста был непростым, но он приобрел важный опыт за короткий срок.

Англия не смогла завоевать чемпионский титул, однако завершила турнир с бронзовыми медалями, обыграв Францию со счетом 6:4.

«Это был его первый крупный турнир»

По мнению Кейна, для Тухеля, обладающего огромным опытом в клубном футболе, участие в чемпионате мира со сборной стало совершенно иным испытанием.

«Это его первый крупный турнир. Думаю, он очень многому научился как о команде, так и о самом процессе соревнований», — сказал Кейн.

Форвард отметил, что по ходу турнира тренер глубже осознал не только тактические аспекты, но и вопросы восстановления игроков, переездов и постоянного давления.

Новый опыт для Тухеля

На таких крупных соревнованиях, как чемпионат мира, короткие интервалы между матчами, поездки в разные города и сильное давление за результат требуют от тренеров особого подхода.

Кейн подчеркнул, что в этом процессе Тухель приобрел опыт в следующих направлениях:

быстрое восстановление команды;

управление составом по ходу турнира;

адаптация к длительным переездам;

мотивация игроков после поражений;

преодоление давления со стороны болельщиков и СМИ.

Англия остановилась в шаге от финала

Сборная Англии в полуфинале ЧМ-2026 уступила Аргентине со счетом 1:2 и выбыла из борьбы за чемпионство.

После этого команда вышла на матч за третье место против Франции. В драматичной встрече, где было забито десять голов, англичане одержали победу со счетом 6:4 и завоевали бронзовые медали.

Этот результат стал одним из лучших показателей для Англии на мундиалях после победы на чемпионате мира 1966 года.

Кейн с уверенностью смотрит в будущее

Из слов Кейна можно понять, что футболисты верят в продолжение работы с Тухелем и достижение еще более высоких результатов на следующих крупных турнирах.

ЧМ-2026 стал первым крупным турниром сборных для Томаса Тухеля. Несмотря на то, что Англия осталась без кубка, бронзовая медаль и накопленный опыт могут стать важным фундаментом для стремления к будущим победам.

Теперь главный вопрос — сможет ли Тухель после этих уроков вывести Англию в финал на следующем крупном турнире?