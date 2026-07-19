Жавохир Умматалиев нокаутировал соперника в Манчестере (видео)

Узбекский боксер Жавохир Умматалиев одержал уверенную победу во втором бою на профессиональном ринге. Действующий чемпион мира среди любителей отправил в нокаут поляка Дамиана Драбика во втором раунде.

Победа в Манчестере продолжила успешную серию Умматалиева в профессиональном боксе.

Бой завершился во втором раунде

Вечер профессионального бокса прошел на арене Ко-оп Ливе в городе Манчестер.

В шестираундовом поединке в полутяжелом весе Жавохир Умматалиев вышел на ринг против Дамиана Драбика.

Узбекский спортсмен с первых же раундов взял инициативу в свои руки. А во втором раунде, нанеся сопернику решающие удары, досрочно завершил бой.

Вторая победа на профессиональном ринге

Это был второй бой Жавохира Умматалиева в профессиональном боксе. В своем дебютном поединке он также одержал победу над соперником.

Таким образом, результат узбекского боксера на профессиональном ринге достиг двух побед в двух боях.

Тот факт, что Умматалиев завершил нокаутом уже второй поединок, показал, что он быстро адаптируется к новому направлению.

Большие надежды на чемпиона мира

Жавохир Умматалиев известен своими успехами в любительском боксе. Первые шаги действующего чемпиона мира в профессиональном боксе также проходят уверенно.

Теперь основной интерес прикован к тому, когда и против какого соперника он проведет свой следующий бой. После нокаута в Манчестере Умматалиев еще раз доказал, что может стать серьезным именем и в профессиональном боксе.