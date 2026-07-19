Тухель после Франции предупредил: разрыв еще не устранен

·35·Спорт
Тухель после Франции предупредил: разрыв еще не устранен

Англия обыграла Францию со счетом 6:4 в матче за бронзу ЧМ–2026, однако Томас Тухель после этого результата высказался с осторожностью. Немецкий специалист признал, что «три льва» приблизились к сильнейшим командам мира, но подчеркнул, что одна победа не означает, что все проблемы решены.

По его мнению, историческая победа над Францией — это только первый шаг. Впереди Англию ждет еще одно серьезное испытание.

«У нас есть возможность сократить разрыв»

Тухель обратил внимание на то, что Франция в последние годы остается одной из самых стабильных сборных в мировом футболе.

«Восемь лет назад Франция стала чемпионом мира, а четыре года назад играла в финале. Между нами есть небольшой разрыв, но это не проблема. Мы хотим его устранить», — сказал тренер.

Англия, победив Францию в драматичном матче, в котором было забито десять голов, показала свой лучший результат после чемпионства 1966 года. Это также стал самый результативный матч за третье место в истории чемпионатов мира.

Победа над Францией — только начало

Тухель оценил бронзовую медаль как первый важный результат на пути Англии к сближению с топ-сборными.

«Как я говорил вчера, сегодняшний матч был первым шагом на пути к сокращению разрыва. Мы справились с этим — мы победили их», — сказал он.

В то же время тренер напомнил, что соперники тоже не стоят на месте. Пока Англия развивается, Франция, Испания и другие ведущие команды также будут стремиться укрепить свое превосходство.

Поэтому главная задача для Тухеля — превратить одну сенсационную победу в стабильные результаты. Атакующая игра против Франции показала большой потенциал команды, но четыре пропущенных гола во втором тайме продемонстрировали, что проблемы в обороне все еще сохраняются.

Следующее большое испытание — Испания

Следующая серьезная встреча Англии с топ-сборной состоится против Испании в Лиге наций УЕФА.

Матч с Испанией может показать, действительно ли подопечные Тухеля вышли на новый уровень после победы над Францией. Ожидается, что в Лиге наций Англия будет бороться в одной группе с Испанией, Хорватией и Чехией.

«Следующая возможность — игра против Испании в Лиге наций. Мы должны продолжать сокращать разрыв», — сказал Тухель.

Боль от полуфинала еще не прошла

Несмотря на бронзовую медаль, в стане Англии сохраняется боль от поражения в полуфинале против Аргентины. Тухель признал, что смотреть финал игрокам и тренерам будет непросто.

«Завтра, когда будет проходить финал, нам все равно будет больно. Потребуется время, чтобы забыть это чувство», — сказал он.

Тем не менее, тренер отметил, что проявленная командой воля в матче против Франции не лишила ее сил, а, наоборот, укрепила веру в будущее.

Англия завершила ЧМ–2026 не в качестве чемпиона, но спустя 60 лет снова с медалью. Теперь для Тухеля начинается настоящая задача: доказать в следующих турнирах, что бронза — не случайный успех.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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