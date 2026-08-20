«Ал-Кодисия» приобрела Тиджани Рейндерс за 61 миллион евро
В Саудовской Аравии состоялся ещё один крупный трансфер. Полузащитник «Манчестер Сити» Тиджани Рейндерс продолжит карьеру в «Ал-Кодисия».
Саудовский клуб официально объявил о подписании контракта с 28-летним нидерландским футболистом. Наиболее примечательно то, что сумма этого трансфера составила 61 миллион евро.
«Ал-Кодисия» осуществила исторический трансфер
Переход Рейндерс из «Манчестер Сити» в Саудовскую Аравию называют одной из самых дорогих сделок в истории футбола страны.
По имеющимся данным, этот трансфер стоимостью 61 миллион евро стал пятым по стоимости приобретением в истории Профессиональной лиги Саудовской Аравии.
Трансфер Тиджани Рейндерс стал одной из крупнейших сделок в истории саудовского футбола.
Кого приобретали дороже Рейндерс?
Среди футболистов, чьи трансферы в истории чемпионата Саудовской Аравии стоили дороже перехода Рейндерс, упоминаются следующие имена:
Джон Дуран;
Крисенсио Саммервилл;
Матео Ретеги.
Таким образом, сумма, потраченная «Ал-Кодисия» на Рейндерс, стала одной из крупнейших в истории лиги.
Детали контракта пока не раскрыты
Срок соглашения с 28-летним нидерландским полузащитником и другие его условия пока не обнародованы.
Однако ясно одно: «Ал-Кодисия» потратила крупную сумму, чтобы усилить центральную линию футболистом высокого уровня.
Показатель
Информация
Футболист
Тиджани Рейндерс
Возраст
28
Новый клуб
«Ал-Кодисия»
Прежний клуб
«Манчестер Сити»
Стоимость трансфера
61 миллион евро
Место в лиге Саудовской Аравии
5-е место среди самых дорогих трансферов
Лига Саудовской Аравии заполучила ещё одну звезду
В последние годы клубы Саудовской Аравии продолжают привлекать в свои ряды известных и высококлассных футболистов мирового футбола. Переход Рейндерс в «Ал-Кодисия» также стал одной из очередных крупных сделок в рамках этого процесса.
Теперь главный вопрос — сможет ли Тиджани Рейндерс оправдать свою трансферную стоимость в 61 миллион евро в «Ал-Кодисия»?
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