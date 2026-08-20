«Ал-Кодисия» приобрела Тиджани Рейндерс за 61 миллион евро

·19·Спорт
«Ал-Кодисия» приобрела Тиджани Рейндерс за 61 миллион евро

В Саудовской Аравии состоялся ещё один крупный трансфер. Полузащитник «Манчестер Сити» Тиджани Рейндерс продолжит карьеру в «Ал-Кодисия».

Саудовский клуб официально объявил о подписании контракта с 28-летним нидерландским футболистом. Наиболее примечательно то, что сумма этого трансфера составила 61 миллион евро.

«Ал-Кодисия» осуществила исторический трансфер

Переход Рейндерс из «Манчестер Сити» в Саудовскую Аравию называют одной из самых дорогих сделок в истории футбола страны.

По имеющимся данным, этот трансфер стоимостью 61 миллион евро стал пятым по стоимости приобретением в истории Профессиональной лиги Саудовской Аравии.

Трансфер Тиджани Рейндерс стал одной из крупнейших сделок в истории саудовского футбола.

Кого приобретали дороже Рейндерс?

Среди футболистов, чьи трансферы в истории чемпионата Саудовской Аравии стоили дороже перехода Рейндерс, упоминаются следующие имена:

  • Неймар;

  • Джон Дуран;

  • Крисенсио Саммервилл;

  • Матео Ретеги.

Таким образом, сумма, потраченная «Ал-Кодисия» на Рейндерс, стала одной из крупнейших в истории лиги.

Детали контракта пока не раскрыты

Срок соглашения с 28-летним нидерландским полузащитником и другие его условия пока не обнародованы.

Однако ясно одно: «Ал-Кодисия» потратила крупную сумму, чтобы усилить центральную линию футболистом высокого уровня.

Показатель

Информация

Футболист

Тиджани Рейндерс

Возраст

28

Новый клуб

«Ал-Кодисия»

Прежний клуб

«Манчестер Сити»

Стоимость трансфера

61 миллион евро

Место в лиге Саудовской Аравии

5-е место среди самых дорогих трансферов

Лига Саудовской Аравии заполучила ещё одну звезду

В последние годы клубы Саудовской Аравии продолжают привлекать в свои ряды известных и высококлассных футболистов мирового футбола. Переход Рейндерс в «Ал-Кодисия» также стал одной из очередных крупных сделок в рамках этого процесса.

Теперь главный вопрос — сможет ли Тиджани Рейндерс оправдать свою трансферную стоимость в 61 миллион евро в «Ал-Кодисия»?

Как вы считаете, является ли переход Рейндерс в Саудовскую Аравию правильным решением для «Ал-Кодисия»? Оставляйте своё мнение в комментариях и делитесь этой новостью с футбольными болельщиками в Telegram и других социальных сетях.

Тиджани РейндерсАль-КадисияМанчестер СитиНеймар
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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