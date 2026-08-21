Трой Дини: «Манчестер Юнайтед» не попадет в зону Лиги чемпионов

Бывший нападающий «Уотфорда» Трой Дини «Манчестер Юнайтед» может не завоевать путевку в Лигу чемпионов по итогам нового сезона, считает он. По его мнению, большое количество предстоящих матчей и недостаточная глубина состава могут поставить команду в сложное положение.

1. Главная проблема — количество матчей

Дини заявил, что пока сложно представить, как «Юнайтед» будет адаптироваться к необходимости выходить на поле раз в три дня.

В новом сезоне команда будет выступать не только в Премьер-лиге, но и в Лиге чемпионов, Кубке Англии и Кубке английской лиги.

«Пока я не думаю, что они смогут попасть в зону Лиги чемпионов. &нбсп;Причина в том, что мы не знаем, как Майкл Кэррик будет справляться с тремя матчами в неделю на таком уровне. Теперь вам придется участвовать в Премьер-лиге, Лиге чемпионов, Кубке Англии и Кубке английской лиги. Теперь от вас ожидают гораздо большего».

2. Фактор Бруну Фернандеша

Дини также выразил сомнение в том, что капитан команды Бруну Фернандешсумеет повторить свои исключительно высокие результаты прошлого сезона.

В прошлом сезоне Фернандеш был одним из важнейших игроков «Юнайтед». Под руководством Майкла Кэррика команда заняла третье место в Премьер-лиге и вернулась в Лигу чемпионов.

«Вы действительно думаете, что Бруну Фернандеш снова проведет такой же сезон?»,&нбсп;— сказал Дини.

3. Достаточна ли глубина состава «Юнайтед»?

По мнению Дини, главный вопрос заключается в том, сможет ли команда сохранять одинаково высокий уровень на протяжении сезона во всех турнирах.

«Манчестер Юнайтед» усилил состав благодаря летним трансферам, однако некоторые эксперты отмечают, что команде по-прежнему необходимо дополнительное усиление в обороне и на других позициях.

«Я думаю, что у них недостаточно глубокий состав для участия во всех турнирах, и это скажется»,&нбсп;— сказал Дини.

Поэтому Дини считает, что главный вызов для «Юнайтед» — способность Кэррика удерживать команду на высоком уровне на протяжении всего сезона и эффективно использовать возможности состава.

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