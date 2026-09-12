Флик озвучил главные цели Барселоны на этот сезон: продолжится ли серия?

Каталонский клуб «Барселона» продолжает удивлять своих болельщиков ярким атакующим футболом и результативностью в новом сезоне. Главный тренер команды Ханси-Дитер Флик на очередной пресс-конференции раскрыл важные и амбициозные цели, поставленные перед коллективом. Признавая, что победа в Лиге чемпионов УЕФА является главной мечтой каждого каталонца, немецкий специалист подчеркнул, что завоевание третьего чемпионского титула в Ла Лиге подряд — не менее важная и историческая задача для команды. Громкий старт в Лиге чемпионов со счетом 5:1 и стопроцентный результат в чемпионате Испании ясно показывают, что подопечные Флика в этом сезоне будут бороться за «золотой требл» на всех фронтах. Итак, какую формулу победы создал Флик в каталонском гранде, в чем заключается главное преимущество «сине-гранатовых» в чемпионской гонке Ла Лиги и каким испытанием станет выездной матч против «Леванте» 13 сентября?

«ЛЧ — наша мечта, но Ла Лига также очень важна!»: признание Флика на пресс-конференции

Выступая перед представителями прессы, Ханси-Дитер Флик прокомментировал атмосферу внутри команды и поставленные цели следующим образом:

«Все хотят ЛЧ»: «Все хотят выиграть Лигу чемпионов, это наша мечта. Но завоевать чемпионство в третий раз подряд также важно», — подчеркнул главный тренер;

Историческое третье чемпионство: Сохранение доминирования в Испании и укрепление гегемонии являются главным индикатором внутренней стабильности «Барсы»;

«Стратегия шаг за шагом»: Призывая своих игроков не поддаваться излишней эйфории, Флик отметил: «Это был бы отличный результат. Впереди еще много матчей. Мы будем двигаться шаг за шагом», — подчеркнув необходимость сохранять хладнокровие.

Разгром 5:1 в Лиге чемпионов и абсолютное лидерство в Ла Лиге

«Барселоны»на старте текущего сезона поражает даже самых требовательных экспертов:

Разгром «Фейеноорда»: В первом матче Лиги чемпионов УЕФА в этом сезоне каталонцы на своем поле отправили пять безответных мячей в ворота нидерландского гранда «Фейеноорда», оформив сенсационную победу со счетом 5:1;

Максимум 12 очков в Ла Лиге: В чемпионате Испании команда Флика одержала четыре победы в четырех матчах, набрала 12 очков и единолично возглавляет турнирную таблицу;

Атакующая машина: Команда не только добивается результата, но и создает множество опасных моментов в каждой игре, полностью воплощая немецкую философию Флика, основанную на высоком прессинге и быстрых атаках.

Выезд 13 сентября: будет ли успешно пройден тест «Леванте»?

Очередное серьезное испытание для каталонцев пройдет на выезде:

Борьба с «Леванте»: Подопечные Ханси-Дитера Флика 13 сентября выйдут на поле в гостях против клуба «Леванте»;

Ротация и распределение сил: Тяжелые матчи в Лиге чемпионов и плотный график в национальном чемпионате требуют от тренерского штаба разумной ротации состава;

Цель — только 3 очка: Отсутствие потерь очков в выездных матчах имеет решающее значение для сохранения отрыва от конкурентов.

С момента прихода в «Барселону» Ханси-Дитер Флик привнес в команду особый драйв и дисциплину. Если каталонцы сохранят этот темп, то в конце сезона они вполне могут завоевать не только третий подряд кубок Ла Лиги, но и долгожданный трофей Лиги чемпионов.

Как вы считаете, сможет ли эта «Барселона» под руководством Ханси-Дитера Флика в этом сезоне одновременно выиграть и чемпионат Ла Лиги, и кубок Лиги чемпионов? Хватит ли физической мощи состава для борьбы на всех фронтах? Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь этим горячим анализом из мира футбола со всеми болельщиками и фанатами «Барселоны»!