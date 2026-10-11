«Лугано» забил 4 гола в ворота «Люцерна», гол Бехруза Каримова не был засчитан
В 10-м туре Швейцарской Суперлиги лидер соревнований «Лугано» на своем поле принял «Люцерн» и крупно и уверенно обыграл соперника со счетом 4:0. Хозяева владели полным преимуществом на протяжении всей встречи и оформили важную крупную победу.
Защитник национальной сборной Узбекистана Бехруз Каримов начал матч в основном составе и оказался в центре напряженной борьбы и ярких эпизодов на поле.
Хроника матча и дубль дос Сантоса
Линия атаки «Лугано» с первых и до последних минут держала оборону соперника под постоянным давлением:
Быстрый гол на 12-й минуте: Даниэль дос Сантос точно завершил опасную атаку хозяев и открыл счет;
Автогол и усиление давления (61-я минута): Во втором тайме игрок «Люцерна» Рубен Данташ Фернандеш неожиданно срезал мяч в собственные ворота, доведя счет до 2:0;
Дубль и финальная точка: На 78-й минуте дос Сантос записал на свой счет второй гол, оформив дубль. Ближе к концу встречи, на 87-й минуте, Дерек Монкада в четвертый раз поразил ворота гостей, поставив точку в разгроме.
Участие Бехруза Каримова в матче: Желтая карточка и отмененный гол
Наш соотечественник надежно и активно действовал в обороне «Лугано», однако матч выдался для него эмоциональным:
Ранняя желтая карточка (4-я минута): В самом начале игры Бехруз нарушил правила при остановке атаки соперника и был предупрежден главным арбитром;
Отмененный гол (69-я минута): Несмотря на статус защитника, Каримов подключился к атаке и забил красивый гол в ворота соперника. Однако после видеоповторов и решения арбитра этот мяч был отменен из-за офсайда;
Замена на 74-й минуте: Тренерский штаб решил заменить соотечественника на 74-й минуте после того, как он выполнил основную задачу.
Единоличное лидерство в турнирной таблице
Добытый крупный результат еще больше укрепил позиции «Лугано» в чемпионской гонке:
«Лугано» (1-е место): После 10 туров увеличил количество очков до 28 и уверенно закрепил за собой единоличное лидерство в таблице чемпионата;
«Люцерн» (8-е место): Потерпев сокрушительное поражение на выезде, команда с 12 очками осталась на 8-й строчке турнирной таблицы.
Протокол матча
Швейцарская Суперлига. 10-й тур
«Лугано» — «Люцерн» 4:0
Голы: Даниэль дос Сантос (12, 78), Рубен Данташ Фернандеш (61, автогол), Дерек Монкада (87).
Предупреждение: Бехруз Каримов (4).
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